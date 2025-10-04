D-Mart ला 162187900000 रुपयांचा रेकॉर्डब्रेक फायदा; कमाई 15.4 टक्क्यांनी वाढली; मालक 3 दिवसांत भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनला

D Mart q2 Revenue Jumps 15 Percent : डी-मार्टची मूळ कंपनी असलेल्या अव्हेन्यू सुपरमार्केटचे मालक राधाकृष्ण दमानी हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. शुक्रवारी दमानी यांची संपत्ती 1.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. बुधवारीच दमानी हे पाचवे श्रीमंत व्यक्ती बनले होते.D-Mart ला 162187900000 रुपयांचा फायदा झाला आहे. डी मार्टी कमाई 15.4 टक्क्यांनी वाढली आहे,.
दमानी कुटुंबाचे अव्हेन्यू सुपरमार्केट कंपनीत 80 टक्के शेअर्स आहेत. 5 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी शेअर होल्डिंग 77.27 टक्के पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. यामुळे शुक्रवारी कंपनीचे शेअर्स 0.5 टक्क्यांनी वाढले, परंतु इतर कंपन्यांमधील त्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे त्यांची संपत्ती 400 कोटी रुपयांनी वाढली. गेल्या तीन दिवसांत त्यांची संपत्ती 1 हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
तीन वर्षांपूर्वीची 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक आता 8.31 लाख रुपयांची होणार आहे. दमानी यांची कंपनी, अव्हेन्यू सुपरमार्केट, 21 मार्च 2017 रोजी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली. त्यावेळी कंपनीचे एकूण भांडवल 39,000 कोटी रुपये होते. जर त्यावेळी कंपनीत 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असती, तर लाभांश आणि इतर सर्व फायदे यासह गुंतवणूक आता 8.31 लाख रुपयांची झाली असती.
तिमाहीच्या शेवटी कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीत ऑपरेशन्समधून एकत्रित महसूल 16,218.79 कोटी रुपये होता. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, डी-मार्टकडे एकूण 432 स्टोअर्स होते. डी-मार्टचा महसूल तिमाही 1.8 टक्क्यांनी वाढला. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सचा एकत्रित महसूल 12,307.72 कोटी होता.
2002 मध्ये दमानी यांनी त्यांचे पहिले रिटेल स्टोअर उघडले, आता त्यांची संख्या 200 आहे. 65 वर्षीय दमानी यांनी 2002 मध्ये मुंबईत त्यांचे पहिले स्टोअर उघडून किरकोळ व्यवसायात प्रवेश केला. आता त्यांचे 200 स्टोअर्स आहेत आणि त्यांचे मार्केट कॅप 1.5 लाख कोटी आहे. किरकोळ बाजारात प्रवेश करण्यापूर्वी ते एक अनुभवी स्टॉक गुंतवणूकदार म्हणून ओळखले जात होते आणि अजूनही आहेत. तथापि, त्यांनी सुरुवातीपासूनच कमी प्रोफाइल राखले आहे. दमानी हे भारतातील वॉरेन बफे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राकेश झुनझुनवाला यांचे मार्गदर्शक देखील आहेत. ते इंडिया सिमेंट, व्हीएसटी इंडस्ट्रीज, ब्लूडार्ट, सिनेप्लेक्स आणि काही तंबाखू कंपन्यांसह विविध क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रमुख भागधारक आहेत. त्यांचे वडील देखील स्टॉक ब्रोकर होते, म्हणून त्यांनी लहानपणापासूनच शेअर बाजारातील गुंतागुंत शिकण्यास सुरुवात केली. शेअर बाजारात अनेक दशके गुंतवणूक केल्यानंतर, त्यांनी अव्हेन्यू सुपरमार्केट सुरू केले. 2017 मध्ये कंपनीच्या लिस्टिंगच्या वेळी त्यांची संपत्ती 16.4 ट्रिलियन होती.
FAQ
1 राधाकृष्ण दमानी यांची सध्याची संपत्ती किती आहे आणि ते देशातील कोणत्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत?
राधाकृष्ण दमानी यांची संपत्ती शुक्रवारी १.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ते देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. बुधवारीच ते पाचवे श्रीमंत व्यक्ती झाले होते आणि गेल्या तीन दिवसांत त्यांची संपत्ती १ हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
2 डी-मार्टला Q2 मध्ये किती फायदा झाला आणि कमाई किती वाढली?
डी-मार्टला १६२१८७९००००० रुपयांचा (१६,२१८.७९ कोटी रुपयांचा) फायदा झाला आहे. डी-मार्टची कमाई १५.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच, महसूल तिमाहीत १.८ टक्क्यांनी वाढला आहे.
3. अव्हेन्यू सुपरमार्केटमधील दमानी कुटुंबाची शेअर होल्डिंग काय आहे आणि त्यात बदल काय झाला?
दमानी कुटुंबाचे अव्हेन्यू सुपरमार्केट कंपनीत ८० टक्के शेअर्स आहेत. ५ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी शेअर होल्डिंग ७७.२७ टक्के पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. यामुळे शुक्रवारी कंपनीचे शेअर्स ०.५ टक्क्यांनी वाढले आणि इतर कंपन्यांमधील शेअर्सच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे त्यांची संपत्ती ४०० कोटी रुपयांनी वाढली.