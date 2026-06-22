/अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ! अल्पवयीन मुलाने भरधाव कारने स्कुटर चालकाला हवेतच उडवलं, काही फूट उडाला अन्....

राजकोटमधून एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. एका 17 वर्षीय मुलाने स्कूटरस्वाराला धडक दिली, ज्यात ४४ वर्षीय व्यक्ती गंभीर जखमी झाला आहे. व्हिडिओमध्ये तो माणूस अनेक फूट हवेत उडून खाली पडताना दिसत आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाली आहे. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाचे वडील आणि कार मालकावर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात रविवारी 21 जून रोजी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास घडला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पाच अल्पवयीन मुले योगा सत्रासाठी कारमधून प्रवास करत होती. परत येताना, कार एक 17 वर्षीय मुलगा चालवत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक चौक ओलांडल्यानंतर त्याचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि त्याने एका स्कूटरला धडक दिली.
Rajkot Disturbing Visuals— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) June 21, 2026
Parents need to work something out
Minor Driving Hyundai Car Zig-Zag at High Speed rearended scooter & escaped…
Pedestrian, a lady escaped luckily & the motorcycle rider…@DriveSmart_ @dabir @InfraEye pic.twitter.com/ld8R8sudx7
ही धडक इतकी जोरदार होती की, 44 वर्षीय स्कूटरचालक रमेश कुमार अनेक फूट उंच फेकला गेला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अपघातानंतर स्कूटर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसत आहे, तर कार वेगाने पुढे जात राहिली. थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर, कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला धडकून थांबली.
स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांच्या मते, रमेश कुमार यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर राजकोटमधील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, गाडी चालवणारा किशोरवयीन मुलगा अल्पवयीन होता आणि त्याच्याकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. पोलिसांनी संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. गाडीच्या मालकाविरुद्धही कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू आहे. अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवण्याची परवानगी कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आली आणि या घटनेसाठी कोण जबाबदार आहे, याचा तपास यंत्रणा करत आहे.
सध्या, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दरम्यान, जखमी व्यक्तीचे कुटुंब त्याच्या लवकरात लवकर बरे होण्याची आशा करत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमुळे रस्ते सुरक्षा आणि पालकांच्या जबाबदारीबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.