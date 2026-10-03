/18 महिन्यांचा महागाई भत्ता एकत्र मिळणार? केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा? मोठी अपडेट!

कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या रोखून ठेवलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 8व्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांकडून विविध मागण्या मांडल्या जात असताना, या थकबाकीच्या प्रश्नावरही पुन्हा एकदा निर्णयाची मागणी होत आहे. मात्र, या थकबाकीच्या प्रत्यक्ष देयकाबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 या तीन टप्प्यांतील डीए/डीआर वाढ स्थगित केली होती. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सलग 18 महिन्यांच्या कालावधीत डीए किंवा डीआरमधील वाढीचा लाभ मिळाला नाही. त्यानंतर या कालावधीतील थकबाकी देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत दिलेल्या विविध उत्तरांमध्ये कोरोना काळातील आर्थिक परिस्थितीचा दाखला दिला आहे. महामारीमुळे सरकारी आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण निर्माण झाला होता. त्यामुळे जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 या तीन हप्त्यांचा डीए/डीआर वाढीचा लाभ स्थगित करण्यात आला. सरकारच्या मते, त्या असाधारण आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता 18 महिन्यांची थकबाकी देणे व्यावहारिक मानले गेले नव्हते.
उत्तर प्रदेशातील निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी अलीकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही 8व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणावे, जुन्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी आणि कोरोना काळातील 18 महिन्यांची डीए/डीआर थकबाकी द्यावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करावा, वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये 5 टक्के वाढ करावी आणि पेन्शनमधील करसवलतीसह विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. आयोगात तीन सदस्य असून अध्यक्षपदाची जबाबदारी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आहे. आयोगाला सरकारकडे शिफारसी सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार अंतिम अहवाल मे-जून 2027च्या आसपास येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आयोग सध्या विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या संघटनांशी चर्चा करून मागण्या व सूचना जाणून घेत आहे. ऑक्टोबरमध्ये बंगळुरू आणि मुंबईतही बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हा सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 8व्या वेतन आयोगासमोर ही मागणी मांडली गेली असली, तरी आयोग ही थकबाकी देण्याची शिफारस करेल किंवा सरकार ती स्वीकारेल, याबाबत सध्या अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सरकारचा अधिकृत निर्णय पाहणे महत्त्वाचे आहे.