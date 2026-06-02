/Nedumangad Child Murder: जेवताना खोकला हे चुकलंच? दीड वर्षांच्या अर्शीदला सावत्र बापाने भिंतीवर आपटलं, अंगावर तब्बल 51 जखमा

Kerala Toddler Death: दीड वर्षांचा अर्शीद जो नीट चालायलाही लागला नव्हता. बोबडे बोल त्याचे नीट समजूही लागले नाही.. पण तो एका क्रूर मानसिकतेचा शिकार बनला. केरळच्या तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात नेदुमंगडमध्ये दीड वर्षांचा निरागस अर्शीदचा यामध्ये करुण अंत झाला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, मुलाचा मृत्यू घशात अन्न अडकल्यामुळे नव्हे, तर सततच्या मारहाणीमुळे झाला होता. आर्शीदचं डोकं भिंतीवर आपटल्यामुळे हे झालं आहे.
घटनेच्या दिवशी अर्शीद त्याचा आईच्या बॉयफ्रेंड अशकारसोबत होता. अशकारने रुग्णालय आणि पोलिसांना सांगितले की, तो मुलाला भात भरवत असताना त्याला उलट्या झाल्या आणि अन्न त्याच्या घशात अडकले. वेदनेने विव्हळत असलेल्या आणि गंभीर अवस्थेत असलेल्या मुलाला तातडीने सॅट रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टर त्याला वाचवू शकले नाहीत. सर्वात हृदयद्रावक गोष्ट म्हणजे, जेव्हा अर्शीद अखेरचा श्वास घेत होते, तेव्हा त्याची स्वतःची आई, अखिला, त्याला घरी सोडून तामिळनाडूमध्ये एका नृत्य कार्यक्रमात सहभागी झाली होती.
चौकशी अहवालाने या भीषण हत्येचा पर्दाफाश केला आहे. अहवालानुसार, मुलाच्या नाजूक शरीरावर शारीरिक मारहाणीच्या अनेक खोल आणि जुन्या खुणा आढळून आल्या. यापूर्वी, या निष्पाप मुलाचे काही वेदनादायक फोटो समोर आले होते, ज्यात त्याच्या दोन्ही लहान हातांवर प्लास्टरचे कास्ट दिसत होते. त्यानंतर, अशकार आणि अखिलाने, मूल खेळत असताना पडल्याने त्याला दुखापत झाली, असा दावा करून ती क्रूरता लपवण्याचा प्रयत्न केला.
तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्शीदच्या दोन्ही हातावर पाय दिल्यामुळे ते फ्रॅक्चर झाल्याच समोर आलं आहे. अर्शीदच्या आजी-आजोबांना त्याचा असा अचानक मृत्यू झाला हे मान्य नव्हतं. त्यांनी संशय व्यक्त करत पोस्टमार्टम करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.