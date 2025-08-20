15 ऑगस्ट, साडी अन् ती टिप्पणी; 18 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवलं, कारण ऐकून शाळा हादरली

18 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने 26 वर्षीय शिक्षिकेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मध्य प्रदेशात सोमवारी ही घटना घडली आहे. सूर्यांश कोचर असं आरोपी विद्यार्थ्याचं नाव आहे. त्याने त्याच्या जुन्या शाळेतील 26 वर्षीय पाहुण्या शिक्षिकेला आग लावून पेटवलं. सूर्यांश कोचर हा नरसिंहपूर जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस स्टेशन परिसरातील एक्सलन्स स्कूलचा (उत्कृष्ट विद्यालय) माजी विद्यार्थी आहे. शिक्षकाने त्याच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवलेल्या वैयक्तिक द्वेषातून हा हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी 3.30 च्या सुमारास आरोपी पेट्रोलने भरलेली बाटली घेऊन शिक्षिकेच्या घरी गेला होता. कोणतीही पूर्वसूचना न देता, त्याने तिच्यावर ज्वलनशील द्रव ओतला आणि तिला जाळून टाकले आणि नंतर घटनास्थळावरून पळून गेला.
पीडिता 10 ते 15 टक्के भाजली आहे. पीडितेला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी भाजलेले भाग गंभीर असले तरी ते जीवघेणे नाहीत असं सांगितलं आहे.
आरोपी आणि शिक्षिका दोन वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते, सूर्यांशचे तिच्यावर एकतर्फी प्रेम होते असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. काही वर्षांपूर्वी शिक्षिका ज्या शाळेत शिकवत होती त्या शाळेतून विद्यार्थ्याला काढून टाकण्यात आलं होते. यानंतर तो दुसऱ्या शाळेत शिकत होता. उपविभागीय पोलिस अधिकारी (एसडीओपी) मनोज गुप्ता यांनी सांगितलं की, शाळेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात आरोपीने केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीची तक्रार करण्याच्या शिक्षिकेच्या निर्णयामुळे त्याने बदला घेण्याच्या हेतूने हे कृत्य केलं असावं.
"हे एकतर्फी प्रेम आणि वैयक्तिक सूडाचे प्रकरण आहे," असं एसडीओपी मनोज गुप्ता यांनी सांगितलं आहे.
"शिक्षिकेने शाळेतील 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमासाठी साडी नेसली होती, ज्यावर आरोपीने अयोग्य टिप्पणी केली. यानंतर शिक्षिकेने तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे तो संतापला. त्यानंतर त्याने या हल्ल्याची योजना आखली आणि ती अंमलात आणली. कलम १२४ अ आणि इतर संबंधित आयपीसी कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेचा संपूर्ण जबाब नोंदवल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
कोतवाली पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली आणि घटनेच्या काही तासांतच डोंगरगाव पोलिस स्टेशन हद्दीतील कल्याणपूर गावातून आरोपीला अटक केली. तो सध्या ताब्यात आहे आणि सविस्तर तपास सुरू आहे.