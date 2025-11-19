महागड्या कार, परदेशातील शिक्षण अन् ऐशोआरामाचं आयुष्य सोडून 18 व्या वर्षी होणार जैन मुनी; सुरतच्या हिरे व्यापाराचा मुलगा चर्चेत

Teen Jain Monk :सुरत शहराला हिऱ्यांची राजधानी म्हटलं जातं. एका 18 वर्षांच्या तरुणाकडे विलासी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आहेत. त्याने पैसे, प्रतिष्ठा, महागडे घड्याळे, महागडे चष्मे आणि दागिने सोडून दिले आहेत. आपण गुजरातमधील सुरत येथील एका प्रसिद्ध हिरे उद्योगपतीचा 18 वर्षांचा मुलगा जश मेहता याबद्दल बोलत आहोत. तो 23 नोव्हेंबर रोजी जैन भिक्षू होणार आहे. यशोविजय सुरेशवरजी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली दीक्षा घेण्यासाठी हा किशोरवयीन विलासी जीवन सोडून जात आहे.
23 नोव्हेंबर रोजी तो जैन धर्म स्वीकारेल आणि भिक्षू होईल. जश हा सुरतमधील एका प्रख्यात हिरे व्यापाऱ्याचा मुलगा आहे. त्याच्याकडे सर्वकाही होते - महागड्या गाड्या, महागड्या घड्याळे, खरे हिऱ्यांचे दागिने, परदेशी सुट्ट्या, प्रतिष्ठित शाळा - तरीही त्याने ते सर्व सोडून देण्याचा निर्णय घेतला. ही बातमी ऐकून सर्वांना आश्चर्य वाटते. इतक्या लहान वयात कोणी इतके कठोर पाऊल कसे उचलू शकते? जशचा हा निर्णय केवळ त्याचे जीवन बदलत नाही तर अनेकांना प्रश्न पडतो की खरा आनंद पैशात आणि भौतिक गोष्टींमध्ये आहे की इतरत्र. जशने नुकतीच आपली दहावीची परीक्षा पूर्ण केली आहे.
दहावीत मिळालं घवघवीत यश
जश मेहता फक्त 18 वर्षांचा आहे. त्याने दहावीच्या परीक्षेत 70% गुण मिळवले. त्याचे बालपण आणि किशोरावस्था ऐषोरामात गेली. त्याला क्रिकेट खेळायला खूप आवडायचे. त्याला घड्याळांचीही आवड होती, जगातील काही सर्वात महागड्या आणि दुर्मिळ ब्रँड्स त्याच्याकडे होत्या. चष्मा हा देखील त्याचा आवडता विषय होता. प्रत्येक प्रसंगासाठी वेगळ्या डिझाइनर जोडीचा. हिऱ्यांचे दागिने त्याचा ट्रेडमार्क बनले होते. गाड्यांचा विचार केला तर त्याच्या गॅरेजमध्ये त्याच्या वयापेक्षा जास्त गाड्या होत्या. परदेशात प्रवास करणे, पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये राहणे आणि मित्रांसोबत पार्टी करणे - हे सर्व त्याच्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग होते.त्याने बदलण्याचा निर्णय घेतला.
पण आता सगळं काही बदलणार आहे. दीक्षा घेण्याच्या दिवशी तो या सर्व गोष्टी कायमचा सोडून देईल. तो घड्याळे, दागिने घालणार नाही, गाडीत प्रवास करणार नाही किंवा चांगले कपडे घालणार नाही. तो फक्त पांढरा धोतर आणि वाटी घालून निघेल. जशची आई म्हणते, "आम्हाला खूप अभिमान आहे. तो कोणताही मार्ग निवडेल, आम्ही त्याच्यासोबत आहोत. त्याला खाणे, पिणे, प्रवास, घड्याळे, चष्मा, दागिने - सर्वकाही खूप आवडले, तरीही त्याने ते सर्व सोडून देण्याचा निर्णय घेतला."
जशला हा मार्ग कसा सापडला? याचे उत्तर पाच वर्षांपूर्वी आहे. त्याचे काका पूर्वी व्यवसाय, कुटुंब आणि मजा-मस्तीसारखे सामान्य जीवन जगत होते. त्याला धार्मिकतेची अजिबात आवड नव्हती. एके दिवशी, त्याने एक छोटेसे पुस्तक वाचले. त्या पुस्तकाने त्याचे पूर्णपणे रूपांतर केले. थोड्याच वेळात, त्याने सांसारिक जीवन सोडले आणि जैन भिक्षू म्हणून दीक्षा घेतली. त्यावेळी जश फक्त 13 वर्षांचा होता. त्याच्या काकांमध्ये हे परिवर्तन पाहून तो खूप प्रभावित झाला.
हळूहळू, जश त्याचे गुरु यशोविजय सुरेशवरजी महाराज यांच्या संपर्कात आला. गुरुजींच्या प्रवचनांनी त्याला शिकवले की आपण येथे जमा केलेल्या गोष्टी - पैसा, गाड्या, बंगले - मृत्यूनंतर काहीच कामाचे नाहीत. खरी शांती आणि आनंद आत्म्याच्या शोधात आहे. जश दररोज हळूहळू बदलू लागला. प्रथम, त्याने त्याचे पार्टी करणे कमी केले, नंतर महागड्या वस्तू खरेदी करणे थांबवले, नंतर साधे अन्न खाण्यास सुरुवात केली. शेवटी, त्याने ठरवले की आता पुरे झाले; त्याला त्यागाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
23 नोव्हेंबर जवळ येत आहे. त्या दिवशी सुरतमध्ये एक भव्य मिरवणूक काढली जाईल. हजारो लोक जशला शेवटच्या वेळी त्याच्या सांसारिक स्वरूपात पाहू इच्छितात. त्यानंतर तो केश लोच (केस ओढण्याचा विधी) करेल आणि पांढरे वस्त्र परिधान करेल. त्यानंतर, त्याचे नाव देखील जश मेहता बदून तो एक सामान्य भिक्षु होईल.
जशची कहाणी फक्त एका कुटुंबाची नाही. आजच्या तरुण पिढीला ते एक आरसा दाखवते. प्रत्येकजण अधिकाधिक कमाई करण्यासाठी आणि अधिकाधिक मालमत्ता जमा करण्यासाठी धावत असताना, एक 18 वर्षांचा मुलगा सर्वकाही मागे सोडून जात आहे. त्याच्या आईचा अभिमान, त्याच्या काकांचे परिवर्तन आणि त्याच्या गुरूंचे मार्गदर्शन - हे सर्व त्याला दाखवत आहे की, पैसा आणि ग्लॅमर हे जीवनात सर्वस्व नाही. कधीकधी खरा मार्ग दुसरीकडेच असतो.