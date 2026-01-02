English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फास्ट फूडने घेतला बळी! NEET ची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा करुण अंत, मेंदूत तयार झाल्या गाठी

Amroha News:  इल्मा ही इंटरमिजिएटचा अभ्यास करत असतानाच नीट परीक्षेची तयारी करत होती. महिन्याभरापूर्वी इल्माला टायफॉइड झाला आणि तिची तब्येत बिघडली. त्यानंतर तिचा अकस्मात मृत्यू झाला. पण याचं कारण आपल्या प्रत्येकालाच विचार करायला लावणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 2, 2026, 07:46 AM IST
फास्ट फूडने घेतला बळी! NEET ची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा करुण अंत, मेंदूत तयार झाल्या गाठी

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना समोर आली आहे. फास्ट फूड खाल्ल्यामुळे गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या 18 वर्षीय विद्यार्थिनीचा दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की कोबीमधून तिच्या शरीरात शिरलेल्या आणि मेंदूत प्रवेश करणाऱ्या एका किड्यामुळे तिच्या डोक्यात अंदाजे 25 गाठी तयार झाल्या होत्या.

मंडी धानोरा पोलिस स्टेशन परिसरातील चुचैला कलान गावातील शेतकरी नदीम अहमद यांची मोठी मुलगी इल्मा (18) एका खाजगी शाळेत इंटरमिजिएटचा अभ्यास करत असताना नीटची तयारी करत होती. कुटुंबातील सदस्यांच्या मते, इल्माला सुमारे महिनाभरापूर्वी टायफॉइड झाला आणि तिची तब्येत बिघडली.

मेंदूत सात ते आठ गाठी आढळल्या

कुटुंबाने सुरुवातीला इल्माला नोएडा येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. तपासणी दरम्यान, सीटी स्कॅन आणि एमआरआय अहवालात तिच्या मेंदूत सात ते आठ गाठी आढळल्या. काही दिवसांच्या उपचारानंतर तिची प्रकृती सुधारली, परंतु तिची प्रकृती अचानक पुन्हा बिघडली. पुढील तपासणीनंतर, गाठींची संख्या २५ पर्यंत वाढली.

तिची प्रकृती बिघडल्याने, कुटुंबाने 22 डिसेंबर रोजी इल्माला दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी मेंदूची शस्त्रक्रिया केली. असे असूनही, 29 डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान इल्माचा मृत्यू झाला. विद्यार्थ्याचे वडील नदीम अहमद म्हणतात की डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले की फास्ट फूडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोबीमधून शरीरात एक किडा शिरला आणि मेंदूत गाठी निर्माण झाल्या.

आठवड्यात फास्ट फूडमुळे दुसरा मृत्यू

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सात दिवसांपूर्वी, अमरोहाच्या अफगाण मोहल्ला येथील ११वी इयत्तेत शिकणारी अहानाचाही फास्ट फूड खाल्ल्याने मृत्यू झाला होता. दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले की फास्ट फूडच्या अतिसेवनामुळे अहानाची पचनसंस्था पूर्णपणे खराब झाली होती. शस्त्रक्रिया करूनही तिचा जीव वाचवता आला नाही.

या वाढत्या प्रमाणात होणाऱ्या घटनांमुळे फास्ट फूडच्या वाढत्या धोक्यांबद्दल सार्वजनिक चिंता वाढली आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की स्वच्छतेचा अभाव आणि असंतुलित आहारामुळे गंभीर आजारांचा धोका झपाट्याने वाढत आहे.

फास्ट फूड मेंदूवर कसा परिणाम करते:

स्मृती आणि शिक्षण: जास्त चरबी आणि साखर मेंदूच्या स्मृती क्षेत्राची (हिप्पोकॅम्पस) रसायनशास्त्र बदलते, ज्यामुळे आठवणी तयार करणे आणि आठवणे कठीण होते.

मनःस्थिती आणि वर्तन: उच्च-कॅलरी जंक फूड चिडचिडेपणा, आळस आणि नैराश्याची लक्षणे वाढवू शकते कारण ते भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मेंदूच्या भागांवर परिणाम करते.

संज्ञानात्मक घट: फास्ट फूडचे वारंवार सेवन केल्याने मेंदूचे आकुंचन आणि अल्झायमर सारख्या न्यूरोडीजनरेटिव्ह रोगांचा धोका वाढू शकतो.
डोपामाइनवर परिणाम: जंक फूड मेंदूच्या डोपामाइन रिवॉर्ड मार्गाला सक्रिय करते, औषधांच्या परिणामांप्रमाणेच तल्लफ वाढवते.

संसर्गाचा धोका (कोबी):

अलीकडील काही प्रकरणांमध्ये, फास्ट फूडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोबी (जसे की बर्गर आणि नूडल्स) चुकीच्या पद्धतीने धुण्यामुळे टेपवर्म्स मेंदूत पोहोचले आहेत, ज्यामुळे ट्यूमर होतात आणि काही प्रकरणांमध्ये मृत्यू देखील होतो.

काय करावे?

फायबर आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले ताजे, संतुलित, घरी शिजवलेले जेवण खा.

फास्ट फूड टाळा, कारण ते शरीर आणि मेंदू दोघांसाठीही हानिकारक आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर 

...Read More

