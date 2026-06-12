Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /पावसाळ्यात जिवंत मासे गिळण्यासाठी लोकांची गर्दी होते; भारतातील 180 वर्ष जुनी परंपरा पुन्हा चर्चेत

पावसाळ्यात जिवंत मासे गिळण्यासाठी लोकांची गर्दी होते; भारतातील 180 वर्ष जुनी परंपरा पुन्हा चर्चेत

भारतातील 180 वर्ष जुनी परंपरा पुन्हा चर्चेत आली आहे. पावसाळ्यात जिवंत मासे गिळण्यासाठी लोकांची गर्दी होते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 12, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:09 PM IST
पावसाळ्यात जिवंत मासे गिळण्यासाठी लोकांची गर्दी होते; भारतातील 180 वर्ष जुनी परंपरा पुन्हा चर्चेत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे यांची माघार; जळगावचा तिढा सुटला
Vidhan Parishad Election1 hr ago
2
monsoon1 hr ago
3
Hyderabad2 hrs ago
4
Ayodhya Ram Mandir2 hrs ago
5
nana patole2 hrs ago