  भारतात मोठी दुर्घटना, एकाचवेळी 19 जणांचा मृत्यू; तामिळनाडूत मोठा स्फोट

वनिता कांबळे | Updated: Apr 19, 2026, 06:20 PM IST
Tamil Nadu Explosion At Crockery Factory :  भारतात मोठी दुर्घटना घडली आहे. तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यात फटाके निर्मिती कारखान्यात स्फोट झाला आहेय. या स्फोटात एकाचवेळी 19 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत 13 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.  अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या भयानक दुर्घटनेत अनेकजण जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दूर दूरपर्यंत आगीचे लोळ दिसत होते. 

कट्टनारपट्टी परिसरात फटाक्याचे कारखाने आहेत. स्फोटामुळे एका क्षणात चार कारखाने जळून खाक झाले. या अपघातामुळे परिसरात दहशत पसरली.  स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे जवळच्या इमारतींचेही नुकसान झाले. विरुधुनगरजवळ क्रॉकरी कारखान्यात स्फोट झाला. यात 19 जण ठार झाल्याचे तर 6 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

विरुधुनगरजवळील कट्टनारपट्टी येथील वनजा पॉटरी कारखान्यातील 5 खोल्या  स्फोटात पूर्णपणे उध्वस्त झाल्या. या घटनेत 19 पॉटरी कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला. या स्फोट इतका भीषण होता की कामगारांचे मृतदेह जमिनीवर विखुरले होते अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींकडून देण्यात आली. रविवारी सर्व कारखान्यांना सुट्टी असते. 23 तारखेला निवडणुकीच्या दिवशी सुट्टी असल्याने कामगारांना आज कामावर बोलवण्यात आले होत अशी देखील माहिती समोर आली आहे.

स्फोट झाला तेव्हा 50 हून अधिक कामगार कारखान्यात काम करत होते. अपघाताचे नेमके कारण समोर आलेले नाही. स्फोटाचा आवाज ऐकून कामगार भयभित झाले. या स्फोटात 19 जणांचा मृत्यू झाला असून पती-पत्नीसह 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना विरुधुनगर येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.  
या दुर्घटनेचे वृत्त समजताच शिवकाशी, सत्तूर आणि विरुधुनगर येथून अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. परिसरात आगीचे आणि धुराचे लोट पसरले.  अग्निशमन दल, पोलीस आणि बचाव पथके ढिगारा हटवण्यासाठी आणि अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. प्रशासनाने संपूर्ण परिसर सील केला आहे.  परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था वाढण्यात आली आहे. या दुर्घटनेमुे कामगारांच्या सुक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

