स्पोर्ट्स बाईक अपघातात 19 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू! Reel च्या नादात गमावला प्राण; अखेरचे क्षण मित्राच्या मोबाईलमध्ये कैद | Video

Road Accident: उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद येथे एका विचित्र अपघातामध्ये 19 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला आहे. स्पोर्ट्स बाईक चालवताना झालेल्या अपघातामध्ये या तरुणीने आपले प्राण गमावले. वेव्ह सिटी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत पहाटेच्या सुमारास हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत तरुणीचं नाव इकरा असं असून ती अत्यंत वेगाने बाईक चालवत होती. बाईकवरील तिचं नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला. नियंत्रण सुटल्याने बाईक डिव्हाडरला धडकली. इकराच्या मागे बसलेला तिचा मित्र हाशीम हा या अपघातात जखमी झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इकरा यमाहा आर-15 बाईक चालवत होती. त्यावेळी तिचा 20 वर्षीय मित्र हाशीम हा मागे बसून मोबाईलमधून व्हिडीओ शूट करत होता. हे दोघे भरधाव वेगात मोटरसायकल पळवताना व्हिडीओ शूट करत असतानाच हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघात होण्याच्या काही क्षण आधीची दृष्यं या व्हिडीओमध्ये कैद झाली असून हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओमध्ये खरोखरच इकरा अत्यंत वेगात बाईक पळवत असल्याचं दिसत आहे. रिलच्या नादात हा अपघात झाल्याचा दावा केला जातोय. हा सारा घटनाक्रम राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 9 वर घडला आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाईकवरुन प्रवास करताना इकरा आणि तिचा मित्र हाशीम या दोघांपैकी कोणीही हेल्मेट घातलेलं नव्हतं. बाईक प्रचंड वेगात असतानाच इकराचं बाईकवरील नियंत्रण सुटलं. प्रचंड वेगात असतानाच बाईक डिव्हायडरला धडकली. बाईकवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले.
यूपी : गाजियाबाद में स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, इकरा की मौत हुई। इकरा बाइक चला रही थी और दोस्त हाशिम Video शूट कर रहा था। उसी वक्त ये हादसा हुआ। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। pic.twitter.com/7iYL7iOceq
पोलिसांनी अपघाताची माहिती मिळताच, वेव्ह सिटी पोलिसांची तुकडी घटनास्थळी पोहोचली. पोलिसांनी दोन्ही जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र रुग्णालयात भरती करुन घेण्याआधीच डॉक्टरांनी इकराचा मृत्यू झाल्याचं जाहीर केलं. हाशीमला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून उपचारानंतर त्याला सोडून देण्यात आलं आहे.
इकरा आणि हाशीम दोघेही घरच्यांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता रात्री बाहेर पडले होते. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास बाहेर पडून दोघेही बाईक रायडिंगसाठी गेले होते. हाशीमच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हाशीम घरुन बाईक घेऊन गेला होता. तो जेव्हा शेजारच्या मुलीसोबत असल्याचं वडिलांना कळलं तेव्हा त्यांनी मुलाला फोन केला असता त्याने लवकरच घरी येतो असं सांगितलं होतं. मात्र रात्रभर तो घरी परतला नाही आणि सकाळी त्याच्या बाईकचा अपघात झाल्याची बातमीच घरच्यांना मिळाली.
रील की सनक में गई एक और जान।
युवती का नाम इकरा बाइक पर पीछा बैठा एक युवक बना रहा वीडियो तेज बाइक रील के चक्कर में डिवाइडर से टकराई और युवती की हुई मौत।
इकरा ही पासोंदा येथील रहिवाशी होती. नुकतीच ती बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाली होती. ती दिल्ली पोलीस भरतीसाठी तयारी करत होती. तिच्या मृत्यूची बाती ऐखून घरच्यांना मोठा धक्का बसला आहे.