iPhone फॅक्टरीच्या शौचालयात 19 वर्षीय अविवाहित तरुणीने दिलं शौचालयात बाळा जन्म, अन् नंतर जे केलं ते धक्कादायक

Crime News : कर्नाटकातील बंगळूर येथील देवनहल्ली औद्योगिक परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मोठ्या उत्पादन युनिटमधील महिला शौचालयात नवजात बाळाचा मृतदेह आढळल्यानंतर खळबळ माजली आहे. यानंतर कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीदायक वातावरण होतं. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर यात मोठा खुलासा झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना फॉक्सकॉनच्या देवनहल्ली युनिटमध्ये उघडकीस आली आहे. या कंपनीमध्ये अंदाजे 100 कर्मचारी काम करतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिल्डिंग ए41 मधील महिलांच्या शौचालयात ही घटना समोर आली. या घटनेनंतर कंपनीच्या व्यवस्थापनाला कळवण्यात आलं. त्यांनी पोलिसांना बोलावलं आणि तपासात धक्कादायक गोष्टी समोर आल्यात आहेत.
प्राथमिक तपासात एका महिला कर्मचाऱ्यावर पोलिसांना संशय आला. त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांनी रेणुका नावाच्या या तरुणीला ताब्यात घेतलं. चौकशी दरम्यान तिची प्रकृती ढासळली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तेव्हा डॉक्टरांनी केलेल्या तपासानंतर सर्व सत्य समोर आलं.