iPhone फॅक्टरीच्या शौचालयात 19 वर्षीय अविवाहित तरुणीने दिलं शौचालयात बाळा जन्म, अन् नंतर जे केलं ते धक्कादायक

Crime News : iPhone फॅक्टरीच्या शौचालयात नवजात बाळाचे मृतदेह डजबीन सापडल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. 19 वर्षीय अविवाहित तरुणी कर्मचारीने ही हत्या केल्याच उघड झालं.  

नेहा चौधरी | Updated: Apr 23, 2026, 06:41 PM IST
Crime News : कर्नाटकातील बंगळूर येथील देवनहल्ली औद्योगिक परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मोठ्या उत्पादन युनिटमधील महिला शौचालयात नवजात बाळाचा मृतदेह आढळल्यानंतर खळबळ माजली आहे. यानंतर कंपनीमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीदायक वातावरण होतं. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर यात मोठा खुलासा झाला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना फॉक्सकॉनच्या देवनहल्ली युनिटमध्ये उघडकीस आली आहे. या कंपनीमध्ये अंदाजे 100 कर्मचारी काम करतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिल्डिंग ए41 मधील महिलांच्या शौचालयात ही घटना समोर आली. या घटनेनंतर कंपनीच्या व्यवस्थापनाला कळवण्यात आलं. त्यांनी पोलिसांना बोलावलं आणि तपासात धक्कादायक गोष्टी समोर आल्यात आहेत.

 

प्राथमिक तपासात एका महिला कर्मचाऱ्यावर पोलिसांना संशय आला. त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांनी रेणुका नावाच्या या तरुणीला ताब्यात घेतलं. चौकशी दरम्यान तिची प्रकृती ढासळली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तेव्हा डॉक्टरांनी केलेल्या तपासानंतर सर्व सत्य समोर आलं. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

