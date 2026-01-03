अश्लील कृत्ये अन् लैंगिक अत्याचार... महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा मृत्यू, पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहिती

ती फक्त 19 वर्षांची होती आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने घेऊन धर्मशाळा येथील सरकारी महाविद्यालयात आली होती. तिला माहित नव्हते की मृत्यू तिची वाट पाहत आहे. तिला माहित नव्हते की ती इतर विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग, मारहाण आणि प्राध्यापकाच्या वाईट नजरेला बळी पडेल. 26 डिसेंबर रोजी लुधियाना येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचे निधन झाले. ती तिच्या मुलीला सोडून गेली, परंतु तिच्या कुटुंबाला आयुष्यभराचे दुःख देऊन गेली.
शोकाकुल पालक रडत आहेत आणि त्यांच्या मुलीसाठी न्यायासाठी पोलिस आणि प्रशासनाकडे याचना करत आहेत. तिच्या वडिलांनी कॉलेजमध्ये तिच्यासोबत काय घडले याचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. वडिलांच्या तक्रारीवरून, हर्षिता, आकृती आणि कोमोलिका या तीन वरिष्ठ विद्यार्थ्यांविरुद्ध आणि एका प्राध्यापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाबद्दल पोलिस काय म्हणत आहेत ते महत्त्वाचं आहे.
विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला आहे की 18 सप्टेंबर 2025 रोजी तीन वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मुलीवर हल्ला केला. त्यांनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक अशोक कुमार यांच्यावरही असभ्य वर्तन आणि लैंगिक छळाचा आरोप केला.
वडिलांच्या तक्रारीचा हवाला देत पोलिसांनी सांगितले की मारहाण आणि छळामुळे त्यांच्या मुलीची प्रकृती बिघडली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले, जिथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. त्यांनी असेही म्हटले आहे की तिच्यासोबत जे घडले त्यामुळे ती धक्का बसली होती, म्हणूनच तो आधी तक्रार दाखल करू शकला नाही.
पोलिसांनी सांगितले की, पीडित विद्यार्थिनीचा गेल्या वर्षी 26 डिसेंबर रोजी लुधियाना येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, त्यानंतर गुरुवारी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली.
आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 75, 115(2) आणि हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रॅगिंग प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. कांगडा पोलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक रतन यांनी गुन्हा दाखल झाल्याची पुष्टी केली आणि सांगितले की सर्व आरोपांची सखोल चौकशी केली जात आहे. वैद्यकीय नोंदी, व्हिडिओ पुरावे आणि सर्व संबंधित पक्षांचे जबाब तपासले जात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्प सेवा हेल्पलाइनद्वारे सुरुवातीला तक्रार मिळाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. एक तपास पथक घटनास्थळी पोहोचले, परंतु विद्यार्थिनीची प्रकृती ठीक नसल्याने तिचा जबाब नोंदवता आला नाही. नंतर पोलिसांनी पीडितेच्या वडिलांचा जबाब नोंदवला. सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की पीडितेने 2024 मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता. काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या रॅगिंगमुळे ती बीएच्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकली नाही असा आरोप आहे.
मृत्यूपूर्वी रेकॉर्ड केलेला विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण आणखी वाढले. व्हिडिओमध्ये पीडितेने प्राध्यापकावर अश्लील वर्तन, मानसिक छळ आणि विरोध केल्याबद्दल धमक्या दिल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, आरोपी प्राध्यापकाने त्याच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. काही शिक्षकांनी त्याचे समर्थन केले आहे, असे म्हणत की विद्यार्थ्याने मागील शैक्षणिक सत्रात त्याच्यासोबत शिक्षण घेतले होते आणि सध्याच्या सत्रात तो त्याचा विद्यार्थी नाही. दरम्यान, एबीव्हीपीच्या राज्य सचिव नॅन्सी अटल म्हणाल्या की भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे.