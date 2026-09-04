आमच्याकडे 60821 एकर जमीन, बँकेत ₹1811 कोटींच्या FD अन्... भारतातील 'या' मंदिराने जाहीर केली एकूण संपत्ती

देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिर कोणतं असा प्रश्न विचारल्यास अव्वल पाच मंदिरांच्या यादीमध्ये ओडिशामधील पुरी येथील प्राचीन जगन्नाथ मंदिराचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल अशी आकडेवारी समोर आली आहे. या मंदिराकडे जवळपास 1912 कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी असल्याची माहिती श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने (एसजेटीए) प्रसृत केलेल्या निवेदनातून समोर आली आहे. देशभरामध्ये या मंदिराच्या मालकीची 60 हजार 821 एकर जमीन असल्याचंही या निवेदनात म्हटलं आहे.
31 ऑगस्ट रोजी तीन वेगवेगळ्या योजनांतर्गत प्राचीन जगन्नाथ मंदिराने 1,811.10 कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये ठेवले होते. यापैकी 1,311.10 कोटी रुपये विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जमा आहेत, तर उर्वरित 500 कोटी रुपये ओडिशा सरकारने दिलेला कॉर्पस फंड असून तो मंदिराच्या नफा-तोटा खात्यात ठेवलेला आहे, असे एसजेटीएने म्हटले आहे. मंदिराच्या विविध बचत, चालू आणि फ्लेक्सी खात्यांमध्ये 10.71 कोटी रुपये होते.
मंदिर प्रशासन आणि विविध अहवालांनुसार, कोणत्याही सामान्य दिवशी सुमारे 30 हजार ते 50 हजार भाविक ओडिशामधील पुरी येथील प्राचीन जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी येतात. तर एखाद्या विशेष दिवशी म्हणजेच नववर्ष किंवा सण-उत्सवाला मंदिरात 2 लाख ते 5 लाख भाविकांची गर्दी होते. यंदाच्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 रोजी पुरीत एकूण 5 लाखांहून अधिक लोक दर्शनासाठी आले होते. जगन्नाथ मंदिरात रथयात्रा कालावधीत म्हणजेच सुमारे 9 ते 15 दिवसांमध्ये अंदाजे 50 लाख लोक श्री जगन्नाथ मंदिरात दर्शासाठी येतात असं प्रशासनाने सांगितले. काही अहवालांनुसार जगन्नाथ रथयात्रा कालावधीत पुरी शहरातच दीड कोटींहून अधिक लोक आल्याचा उल्लेख दिसून येतो.
ओडिशामधील पुरी येथील जगन्नाथ मंदिर अंदाजे 850 ते 900 वर्षे जुने आहे. या ऐतिहासिक मंदिराचे बांधकाम 12 व्या शतकात सन 1135 ते 1142 दरम्यान सुरू झाले होते. या मंदिराच्या बांधकामाची सुरुवात कलिंग राजवंशाचे राजे अनंतवर्मन चोडगंग देव यांनी केली होती. मंदिराचे मुख्य बांधकाम राजे अनंतवर्मन चोडगंग देव यांचे नातू राजे अनंगभीम देव तिसरे यांच्या काळात 1118 साली पूर्ण झाले आणि मंदिरात मूर्तींची स्थापना करण्यात आली.
भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिर हे केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर हे आहे. या मंदिराच्या गुप्त तिजोऱ्यांमधील प्राचीन खजिन्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे ₹1.50 लाख कोटी ते ₹2.50 लाख कोटी इतके आहे. तर दुसरीकडे, अधिकृत व्यावसायिक गुंतवणूक, जमिनी आणि चालू महसुलाच्या म्हणजेच सक्रिय कार्यरत संपत्तीचा विचार केला तर आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (तिरुपती बालाजी) हे देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. तिरुपती बालाजी मंदिराची एकूण मालमत्ता ₹2.26 लाख कोटी ते ₹3.38 लाख कोटींच्या घरात आहे. सोने, रोकड, जमीन आणि मुदत ठेवींच्या (FD) स्वरूपात मोठ्या मंदिरांकडे खूप संपत्ती असते.