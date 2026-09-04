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आमच्याकडे 60821 एकर जमीन, बँकेत ₹1811 कोटींच्या FD अन्... भारतातील 'या' मंदिराने जाहीर केली एकूण संपत्ती

हे मंदिर भारतामधील सर्वात श्रीमंत मंदिरांच्या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. या मंदिरापेक्षाही दोन मंदिरं अधिक श्रीमंत आहेत. ही मंदिरं कोणती आणि तिसऱ्या स्थानी असलेल्या मंदिराचा रंजक इतिहास जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:56 AM IST
आमच्याकडे 60821 एकर जमीन, बँकेत ₹1811 कोटींच्या FD अन्... भारतातील 'या' मंदिराने जाहीर केली एकूण संपत्ती
Image Credit: मंदिर प्रशासनाने जारी केली आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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