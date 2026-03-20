योगायोग की इशारा! 1914 आणि 2026 मधील कॅलेंडर अगदी सेम टू सेम, इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार? तिसरं महायुद्ध होणार?

Fact Check News: '1914 आणि 2026 चे कॅलेंडर तंतोतंत सारखे', '1914 मध्ये पहिले महायुद्ध झाले होते आणि आता देखील जग तिसर्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, हा योगायोग समजायचा की इशारा' अशा आशयाच्या अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होत आहेत. तसेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी देखील तिसर्या महायुद्धाचा इशारा दिला होता. यावरून आता खरच तिसरं महायुद्ध होणार का असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे यामगचे सत्य.
1914 मध्ये पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाली होती. जे 4 वर्षांहून अधिक काळ चालले होते. हे युद्ध प्रामुख्याने ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, इटली, अमेरिका आणि जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य अशा दोन गटांमध्ये लढले गेले होते. 1914 आणि 2026 या दोन्ही वर्षाची सुरूवात गुरुवारी झाली आहे. तसेच 1914 चा शेवटही गुरुवारी झाला आणि 2026 वर्षाचा शेवटही गुरुवारीच होणार आहे. तसेच दोन्ही वर्षे लीप वर्ष असल्याने, दोन्ही वर्षात 365 दिवस आहेत. एवढेच काय तर या दोन्ही वर्षांची तारीख न् तारीख, वारासह अगदी सारखीच आहे. यामुळेच, अनेकजण असा तर्क लावत आहेत की, सध्या इ्स्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेले युद्ध महायुद्धाचे स्वरूप घेणार आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
पण वैज्ञानिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा केवळ एक योगायोग आहे. हा सगळा खेळ कॅलेंडरच्या गणिताचा आहे. कॅलेंडरची पुनरावृत्ती होणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. लीप वर्ष नसलेली वर्षे दर 6 किंवा 11 वर्षांनी पुन्हा येतात. 1914 नंतर, 1925, 1931, 1942, 1959, 1970, 1981 आणि 2009 ही वर्षे देखील हुबेहूब सारखीच होती. पण 1914 या वर्षाव्यतिरिक्त कोणत्याही वर्षात युद्ध झालेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील 'इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार' असं सांगणाऱ्या सगळ्या पोस्ट केवळ एक अफवा आहेत हे स्पष्ट होते. तसेच 1914 साली जगाची राजकीय परिस्थितीही पूर्णपणे वेगळी होती. आंतरराष्ट्रीय संस्था रोखण्यासाठी काम प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील या अफवा केवळ तर्कातून निर्माण झाल्या आहेत.
पहिले जागतिक महायुद्ध हे 28 जुलै 1914 ला सुरू झाले आणि 11 नोव्हेंबर 1918 पर्यंत चालले. त्यावेळी मानवी इतिहासात इतके मोठे युद्ध कधीच झाले नव्हते. या युद्धात जगातील 30 पेक्षा अधिक देश सामील होते. युद्धाची प्रत्यक्ष सुरुवात एका हत्येमुळे झाली. ऑस्ट्रिया-हंगेरीचा राजकुमार आर्चड्यूक फ्रान्झ फर्डिनांड याची सर्बियामध्ये हत्या झाली. यामुळे ऑस्ट्रियाने सर्बियावर आक्रमण केले. यावेळी रशिया सर्बियाच्या मदतीला आला, जर्मन ऑस्ट्रियाच्या बाजूने लढला. आणि बघता बघता संपूर्ण जग या युद्धात सामील झाले होते.