/1 जुलैपासून महागणार Tata च्या कार, ICE ते EV च्या सर्व मॉडेल्स होणार परिणाम

जर तुम्ही टाटा मोटर्सकडून नवीन कार किंवा एसयूव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. टाटा मोटर्सने जुलै 2026 पासून आपल्या प्रवासी वाहनांच्या किमती वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. याचा परिणाम कंपनीच्या सर्व पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर होईल.
कंपनीने म्हटले आहे की, मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार किमती अंदाजे 1.5% ने वाढू शकतात. प्रत्येक मॉडेलसाठी किंमतवाढ किती असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक कारवर वेगवेगळा परिणाम होईल. त्यामुळे, जर एखादा ग्राहक आता कार खरेदी करण्याचा विचार करत असेल, तर जून महिना अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.
टाटा मोटर्सच्या मते, कार निर्मितीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश आहे. यामधील पहिलं कारण कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती तसेच गाडीच्या सुट्या भागांच्या वाढत्या किमती यासोबतच कारखान्याचा आणि उत्पादनाचा वाढता खर्च हा देखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जागतिक पुरवठ्याच्या समस्या या सर्व घटकांमुळे कंपन्यांवरील खर्चाचा दबाव वाढला आहे. हा दबाव वाढलेल्या किमतींच्या स्वरूपात ग्राहकांवर लादला जात आहे.
टाटा मोटर्सच्या लाइनअपमध्ये अनेक लोकप्रिय गाड्यांचा समावेश आहे. या दरवाढीचा परिणाम खालील मॉडेल्सवर होऊ शकतो:
याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवरही परिणाम होईल.
जर तुम्ही आधीच टाटाची गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आता योग्य वेळ असू शकते. 1 जुलैपूर्वी खरेदी केल्यास तुम्ही वाढलेली किंमत टाळू शकता. नेक्सॉन, पंच, हॅरियर किंवा सफारी यांसारखी एसयूव्ही खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही वेळ विशेषतः महत्त्वाची आहे.