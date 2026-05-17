/बिल्डरने 2 कोटीत स्वप्न विकली, प्रत्यक्षात लक्झरी सोसायटीत पाणीच नाही... Viral Video मागचं सत्य काय?

घरांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. प्रत्येकाला हव्या त्या सुविधांसह आताच्या लक्झरी अपार्टमेंट सज्ज झालीत. पण या सोसायट्यांमध्ये मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का यावर मात्र प्रश्नचिन्हच आहे. असाच एक लक्झरी सोसायटींमधील कटू सत्य दाखवणारा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासोबत पाणी कपातीची समस्या देखील भेडसावत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून 24 पाण्याची मिळणारी सुविधा थांबवण्यात आली आहे. मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये पाणीचंटाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशातच एका उच्चभ्रू सोसायटीमधील एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या सोसयटीमध्ये दोन दिवस पाणी आलेलं नसून सोसायटीमधील लोकं रांगेत उभी राहून एक-एक बादली पाणी घेत आहेत. यावरुन असा प्रश्न उभा राहतो की, 2 कोटींपेक्षा महागड्या घरात राहणाऱ्या लोकांना 1 बादली पाणी मिळणंही कढीण झालं आहे.
नोएडातील एका हायप्रोफाइल सोसायटीमध्ये कोट्यवधींचे फ्लॅट खरेदी करूनही रहिवाशांवर पाण्यासाठी बादल्या घेऊन रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली आहे. कोट्यवधींच्या घरात पाण्याचा दुष्काळ पाहायला मिळत आहे. हा धक्कादायक प्रकार 'plotlandguide' आणि 'gabru' या इंस्टाग्राम पेजेसवर समोर आला आहे. या सोसायटीमध्ये एका फ्लॅटची किंमत किमान 1 कोटी 25 लाख रुपयांपासून सुरू होते. आर्थिक क्षमता वि. मूलभूत सुविधा असल्या तरीही त्या मिळत नाहीत, असा तेथील अनुभव आहे. करोडोंची गुंतवणूक करणाऱ्या या श्रीमंत रहिवाशांना आज पाण्याच्या एका थेंबासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
प्रशासनाने संध्याकाळी पाणी पुरवठा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासन देऊन दोन दिवस उलटले तरी घरात पाण्याचा एक थेंबही आलेला नाही. अखेर सोसायटी प्रशासनाने खाजगी पाण्याचे टँकर मागवून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक घराला फक्त एक-एक बादली पाणी नेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, इतकी श्रीमंती असूनही लोक कोणत्याही वादाशिवाय निमूटपणे रांगेत उभे राहून पाणी घेत आहेत.
हा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच गाजत असून, कोट्यवधी रुपये मोजूनही रहिवाशांना मूलभूत सुविधांसाठी तरसावे लागत असल्याने नागरी प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.
आतापर्यंत हा व्हिडीओ 10 लाख लोकांनी पाहिला आहे. यावर 600 हून अधिक कमेंटही आहेत. या कमेंटमध्ये अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. तुमच्या स्वप्नातील घर असूनही तुम्ही पाण्यासाठी रांगेत उभे आहात? हे नशीब नाही, हा एक चुकीचा निर्णय आहे. असं म्हणत प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.