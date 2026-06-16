/डेंजर अपघात! ड्रायव्हर सनरुफमधून उडून नाल्यात पडला, तर सोबतची मैत्रीण...; दोघांचाही मृत्यू पण पोलिसांना वेगळीच शंका

Car Crash Accident: आतापर्यंत तुम्ही अनेक विचित्र रस्ते अपघातांमध्ये ऐकलं, वाचलं असेल. मात्र बंगळुरुमध्ये नुकताच झालेला अपघात हा सर्वांनाच चक्रवून टाकणारा ठरला आहे. या अपघातामध्ये गाडी एवढ्या जोरात धडकली की चालक सनरुफमधून बाहेर फेकला गेला आणि बाजूच्या नाल्यात जखमी अवस्थेत पडल्याने मरण पावला. या अपघाताचा विचित्र घटनाक्रम समोर आला असून अपघातामध्ये चालकासोबत असलेली त्याची मैत्रीणही दगावली आहे. मात्र या अपघातासंदर्भातील गूढ कायम असून पोलीस नेमक्या कारणाचा शोध घेत आहेत.
बंगळूरुच्या सॅटेलाइट टाऊन रिंग रोडवर रात्री उशिरा हा अपघात झाला. लेट नाईड डिनरवरुन परत येत असताना एक मर्सिडीज-बेंझ गाडी भरधाव वेगात डिव्हायडरला धडकली. ही धडक एवढ्या जोरात होती की या गाडीतील दोघेही मरण पावले. मृतांची ओळख पटली असून, 30 वर्षीय रिझवान आणि त्याची 28 वर्षीय मैत्रीण सज्जिया अशी दोघांची नावं आहेत. रिझवानच्या निधाने त्याची दोन्ही मुलं पोरकी झाली आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, रिझवान सज्जियाला कारमधून फिरायला घेऊन गेला होता. दोघे देवनहळ्ळीहून परत येत असताना होस्कोटेजवळील एका पुलावर हा भीषण अपघात झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री सज्जिया रिझवानसोबत जेवायला गेली होती. जेवणानंतर ते दोघे बंगळूरुला परत येत असताना रात्री सुमारे 12.45 वाजता म्हणजेच पाऊणला हा अपघात झाल्याचे वृत्त आयएएनएस या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
ज्या कारचा अपघात झाला ती रिझवानच्या मालकीची नसून त्याच्या एका ग्राहकाची मालकीची असल्याचं समोर आलं आहे. रिझवानचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी डिव्हायडरला धडकली. धडकेचा परिणाम इतका जोरदार होता की गाडीचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
धडक एवढी जोरदार होती की, गाडी चालवत असलेला रिझवान हा गाडीच्या सनरुफमधून बाहेर फेकला आणि बाजूच्या नाल्यात पडला. तर सज्जियाही गाडीबाहेर फेकली गेल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. अपघात झाला त्या ठिकाणी बराच वेळ शोधाशोध केल्यानंतर रिझवानचा मृतदेह सापडला.
प्राथमिक तपासानुसार, अपघात झाला तेव्हा गाडी भरधाव वेगात चालवली जात होती. वेळी गाडी भरधाव वेगाने चालवली जात होती. अतिवेग हेच या अपघातामागील प्रमुख कारण असू शकते, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. घटनाक्रम पुन्हा जुळवून पाहण्यासाठी पोलीस द्रुतगती मार्ग आणि आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. इतरही उपलब्ध पुराव्यांचा अभ्यास केला जात असून अपघाताचं मुख्य कारण केवळ वेग आणि त्या वेगात झालेली धडक आहे की इतर काही याचा शोध घेतला जातोय. पोलिसांना केवळ वेग हा यामागील कारण नसावं अशी वेगळीच शंका आहे. त्या दृष्टीने तपास सुरु आहे.