/खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांमुळे पुण्याचं नुकसान, 20 कंपन्या पडणार बाहेर, 4000 नोकऱ्या धोक्यात!

महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक आणि ऑटोमोबाईल हब म्हणून ओळख असलेल्या चाकण MIDCसमोर आता पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनताना दिसत आहे. खराब रस्ते, मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक कोंडी, खड्डे आणि अपघातांच्या समस्येमुळे चाकणमधील सुमारे 20 लघु व मध्यम उद्योगांनी दुसरीकडे स्थलांतर करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कंपन्या सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDCमध्ये जाण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहेत. कंपन्या प्रत्यक्षात स्थलांतरित झाल्यास सुमारे 4,000 रोजगार आणि जवळपास ₹1,000 कोटींच्या वार्षिक व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुण्याजवळील चाकण हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-कॉम्पोनंट उद्योगांची येथे मोठी संख्या आहे. मात्र उद्योग परिसरातील रस्त्यांची अवस्था, वाहतूक कोंडी आणि मालवाहतुकीतील अडथळे यामुळे कंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याची तक्रार उद्योगांकडून करण्यात येत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी, औद्योगिक वाहने आणि मालवाहतूक करणारे ट्रक या परिसरातून जातात. त्यामुळे रस्त्यांवरील गर्दीचा थेट परिणाम उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर होतो. चाकणला महाराष्ट्राचा ऑटो हब मानले जाते आणि येथे मोठ्या कंपन्यांसोबत शेकडो लघु-मध्यम उद्योगांचे जाळे आहे.
चाकणमधील जवळपास 20 कंपन्यांनी एकत्रितपणे समूह तयार केला असून, पर्यायी औद्योगिक जागेसाठी प्रशासनाशी चर्चा सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या कंपन्यांना सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा MIDC हा सध्या व्यवहार्य पर्याय वाटत आहे. गेल्या काही महिन्यांत विविध औद्योगिक क्षेत्रांचा विचार केल्यानंतर खंडाळा परिसरात आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने त्याला प्राधान्य मिळत असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. मात्र या कंपन्यांचे स्थलांतर अंतिम झाले आहे, असे अद्याप म्हणता येणार नाही; सध्या हा स्थलांतराचा प्रस्ताव आणि त्यासाठी सुरू असलेली प्रक्रिया** आहे.
या संभाव्य स्थलांतराचा सर्वात मोठा परिणाम रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. संबंधित 20 कंपन्यांमध्ये मिळून सुमारे 4,000 कर्मचारी काम करत असल्याचे सांगण्यात येते.कंपन्या चाकणबाहेर गेल्यास या रोजगारांवर तात्काळ परिणाम होईलच असे नाही; काही कर्मचारी नव्या ठिकाणी कंपनीसोबत जाऊ शकतात. मात्र स्थानिक पातळीवरील रोजगार, वाहतूक, कॅन्टीन, लॉजिस्टिक्स, देखभाल आणि इतर पूरक व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे ₹1,000 कोटी असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
चाकणमध्ये गेल्या काही काळापासून पायाभूत सुविधांबाबत तक्रारी केल्या जात असल्याचे उद्योग प्रतिनिधी सांगतात. दिशा एक्सपोर्ट्सचे मालक धनंजय शेडबाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची कंपनी गेल्या 19 वर्षांपासून चाकणमध्ये कार्यरत असून सुमारे 140 कर्मचारी आहेत. मागील 14 महिन्यांत रस्ते, वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापनासह विविध समस्यांबाबत प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार** करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने आता पर्यायी औद्योगिक ठिकाणाचा विचार करण्याची वेळ आल्याचे उद्योग प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
उद्योगांसाठी चांगले रस्ते आणि सुरळीत वाहतूक ही केवळ सुविधा नसून उत्पादन खर्च आणि वेळेशी थेट जोडलेली बाब आहे. चाकण परिसरात वाहतूक कोंडीमुळे माल पोहोचण्यास विलंब, कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासात वाढणारा वेळ आणि अपघातांचा धोका याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही वृत्तांनुसार पाणी आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांबाबतही उद्योगांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कंपन्यांसाठी प्रश्न केवळ रस्त्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी संबंधित असल्याचे चित्र आहे.
चाकण MIDC हे आधीच विकसित झालेले आणि महाराष्ट्राच्या उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे काही कंपन्या स्थलांतराचा विचार करत आहेत, याचा अर्थ संपूर्ण चाकण औद्योगिक क्षेत्र रिकामे होत आहे असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध औद्योगिक अहवालांनुसार चाकण-तळेगाव पट्टा अजूनही मोठ्या उत्पादन आणि वेअरहाउसिंग मागणीचे केंद्र आहे. मात्र स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवर वेळीच उपाय न झाल्यास लघु-मध्यम उद्योगांच्या विस्ताराच्या निर्णयावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रस्ते, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि मूलभूत सुविधांवर तातडीने उपाय करणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.