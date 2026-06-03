/Delhi Fire: दिल्लीत रेस्टॉरंटला भीषण आग! 20 जणांचा होरपळून मृत्यू; परदेशी नागरिकांचाही समावेश

Delhi Malviya Nagar Restaurant Fire: राजधानी दिल्लीमध्ये एका रेस्टॉरंटला भीषण आग लागली असून या आगीत 20 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. दिल्लीच्या दक्षिण भागातील मालविया नगरमधील हौज रानी परिसरात असलेल्या लेमन ग्रीन रेस्टॉरंट या बहुमजली इमारतीत बुधवारी सकाळी भीषण आग लागली. या आगीमध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अग्नितांडव सकाळी साडेआठ वाजता सुरु झालं. पावणे दहापर्यंत ही आग धुमसत होती. आग लागल्यानंतर 20 मिनिटांनी अग्निशामन दलाला कॉल करण्यात आला. तातडीने घटनास्थळी अग्नीशामन दलाच्या गाड्या पोहोचल्या आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु केले.
लेमन ग्रीन रेस्टॉरंटची इमारत पाच मजली असून या इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये रेस्टॉरंट आहे. प्राथमिक तपासानुसार शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचं सांगितलं जात आहे. इलेक्ट्रिक स्टोव्ह किंवा वायरिंगमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. आग लागली तेव्हा या रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांची बरीच गर्दी होती. या आगीमध्ये आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये अनेक विदेशी नागरिक असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या आगीमध्ये 20 हून अधिक लोक जखमी झाले असून त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे.
आग मोठी असल्याचं लक्षात येताच दिल्ली फायर सर्व्हिसेसने 10 हून अगदी अग्निशामन दलाची वाहनं पाठवण्यात आली. बेसमेंटमधील 3 जणांसह एकूण 11 हून अधिक लोकांना वाचवण्यात आले. काही लोकांना खिडक्या, बाल्कनीतून उड्या मारून वाचवण्यात आलं. स्थानिक रहिवाशांनी गाद्या-कपडे टाकून मदत केली. या ठिकाणावरील विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला.
आग पूर्णपणे नियंत्रणात आली असून बचाव आणि शोध मोहीम पूर्ण झाली. पोलिस आणि प्रशासन आता इमारतीची फायर सेफ्टी, लायसन्स याची चौकशी करत आहे. अग्नी सुरक्षेसंदर्भात नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं नव्हतं ना? याचा शोध आता घेतला जात आहे. या घटनेची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून मृतांच्या कुटुंबियांना ₹2 लाख आणि जखमींना ₹50 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. 'आप'चे नेते सोमनाथ भारती यांनी घटनास्थळी भेट देऊन सदर प्रकरणी पीडितांना मदत करण्याबरोबरच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.