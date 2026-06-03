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Delhi Fire: दिल्लीत रेस्टॉरंटला भीषण आग! 20 जणांचा होरपळून मृत्यू; परदेशी नागरिकांचाही समावेश

Delhi Malviya Nagar Restaurant Fire: दिल्लीतील गजबजाटलेल्या ठिकाणी असलेल्या रेस्टॉरंटला भीषण आग लागल्याने या आगीमध्ये अनेकांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. नक्की घडलं काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 03, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:15 PM IST
Delhi Fire: दिल्लीत रेस्टॉरंटला भीषण आग! 20 जणांचा होरपळून मृत्यू; परदेशी नागरिकांचाही समावेश

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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