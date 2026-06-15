पश्चिम बंगालमध्ये चाललंय काय? ममतांची साथ सोडणाऱ्या 20 खासदारांना BJP नाही 'या' पक्षात व्हायचंय विलीन; बिर्लांना दिलं पत्र

20 Rebel Trinamool Lok Sabha MP Merge With This Party: पश्चिम बंगालमधील राजकारणात नवं वळण आलं आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोरी केलेल्या 20 खासदारांनी यापूर्वी संपूर्ण देशाने कधी नावही न ऐकलेल्या पक्षात प्रवेश केला आहे. त्यामुळेच हे बंडखोर खासदार भाजपामध्ये विलिन होतील ही शक्यता मावळली आहे. मात्र सध्या तृणमूलचे खासदार ज्या पक्षात विलीन झालेत त्यामुळे फायदा भाजपालाच होणार आहे. राजकीय संघांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या राज्यात नेमकं घडतंय काय जाणून घेऊयात...
विधानसभा निवडणुकीमध्ये दारुण पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या तृणमूलमध्ये उभी फूट पडली आहे. पक्षाच्या 20 खासदरांनी बंडखोरी केली आहे. हे 20 बंडखोर खासदारांनी रविवारी त्रिपुरातील ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ’ या पक्षात विलीन होण्याची घोषणा केली. रविवारी सायंकाळी तातडीने या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन त्यांना पत्र दिले आणि या विलीनीकरणाला मान्यता देऊन सभागृहात बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी विनंती केली. तत्पूर्वी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी बिर्ला यांना पत्र पाठवून पक्षाची भूमिका ऐकल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी विनंती केली होती.
तृणमूलमधील बंडखोर खासदारांनी काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली ओम बिर्ला यांची सोमवारी भेट मागितली होती. तशी वेळही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, रविवारी दुपारीच चक्रे वेगाने फिरली. काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंडोपाध्याय यांनी दुपारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली. पक्षाचे खासदार कीर्ती आझाद आणि सागरिका घोष यांनी हे पत्र घेऊन बिर्ला यांची भेट घेतली. या पत्रावर 10 जून अशी तारीख आहे. त्या दिवशी मेलद्वारे हे पत्र बिर्ला यांना पाठविण्यात आले होते.
भूपेंद्र यादव यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर लगेचच बंडखोर खासदारांनी बिर्ला यांचे निवासस्थान गाठले. त्यांच्याशी सुमारे तासभर चर्चा झाली. ‘पक्षाच्या 20 खासदारांनी अध्यक्ष बिर्ला यांची भेट घेतली आणि सभागृहात स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केली. पक्षाच्या निवडून आलेल्या खासदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्याबळ आमच्याकडे आहे. आम्ही आमचा गट ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी’त विलीन करत आहोत.
एकीकडे पक्षात फूट पडलेली असतानाच दुसरीकडे ममता बॅनर्जींचे भाचे आणि तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. प्राथमिक नियुक्ती घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची नोटीस आणि सही बनावट प्रकरणी सीआयडीची नोटीस मिळाल्यानंतर, आता त्यांना त्रिपुरातील खोवाई न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. 2021 च्या निवडणुकांनंतर त्रिपुरातील खोवाई पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अभिषेक यांना त्याच प्रकरणी समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यांना 22 जून रोजी खोवाई न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, हे समन्स स्पीड पोस्टने पाठवण्यात आले नाही; ते अलिपूर न्यायालयामार्फत पाठवण्यात आले. अलिपूर न्यायालयाने एका बेलिफची (न्यायालयीन शिपाई) नेमणूक करून ते 30 बी हरीश चॅटर्जी स्ट्रीट येथे पाठवले. नियमांनुसार, असे समन्स बजावण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्याला सूचित करणे आवश्यक असते.
अलिपूर न्यायालयाने नेमलेला बेलिफ हे समन्स पोहोचवण्यासाठी कालीघाट पोलीस ठाण्यात गेला. त्यानंतर पोलीस ठाण्याने बेलिफला 30 बी हरीश चॅटर्जी स्ट्रीट येथे नेले. हे तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांचे निवासस्थान आहे. हा तृणमूल काँग्रेस कार्यालयाचा अधिकृत पत्ता देखील आहे. सूत्रांनुसार, बेलिफला अभिषेकला नोटीस एकतर प्रत्यक्ष देण्याची किंवा त्या पत्त्यावर भिंतीवर चिकटवून त्याचा फोटो काढण्याची सूचना देण्यात आली होती. कालीघाट पोलीस स्टेशनच्या पथकासह बेलिफ 30 बी हरीश चॅटर्जी स्ट्रीट येथे पोहोचताच, तिथे पक्षाच्या सदस्यांची गर्दी दिसली. त्यामुळे गोंधळ उडाला. हा गोंधळ ऐकून बेलेघाटाचे आमदार कुणाल घोष बाहेर आले आणि त्यांनी बेलिफशी संवाद साधला. सूत्रांनुसार, कुणालने समन्स भिंतीवर चिकटवण्याऐवजी ते स्वीकारून घेऊन जाण्याची विनंती केली. त्यानंतर बेलिफ फोनवर कोणाशीतरी बोलत ममता बॅनर्जी यांच्या घरात शिरताना दिसला. सूत्रांनुसार, त्याने घरातील एका कर्मचाऱ्याकडून नोटीस स्वीकारली आणि ती सुपूर्द केली.