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पश्चिम बंगालमध्ये चाललंय काय? ममतांची साथ सोडणाऱ्या 20 खासदारांना BJP नाही 'या' पक्षात व्हायचंय विलीन; बिर्लांना दिलं पत्र

20 Rebel Trinamool Lok Sabha MP Merge With This Party: विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूलच्या 20 खासदारांनी बंड करत ममतांना मोठा धक्का दिल्यानंतर त्यांनी विलीन होण्यासाठी भाजपाचा निवड केलेली नाही

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:54 AM IST
पश्चिम बंगालमध्ये चाललंय काय? ममतांची साथ सोडणाऱ्या 20 खासदारांना BJP नाही 'या' पक्षात व्हायचंय विलीन; बिर्लांना दिलं पत्र

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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