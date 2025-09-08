'चल तुझा वाढदिवस करु,' रुमवर नेऊन 20 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार, रात्रीपासून सकाळी 10.30 पर्यंत...

Kolkata Rape: कोलकाता पुन्हा एकदा सामूहिक बलात्काराने हादरलं आहे. 20 वर्षीय तरुणीवर तिच्याच ओळखीच्या दोन तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. कोलकातामधील एका उच्चभ्रू परिसरात हा प्रकार घडल्याचं पोलिसांनी रविवारी सांगितलं. शुक्रवारी शहराच्या दक्षिणेकडील बाहेरील भागात असलेल्या रीजेंट पार्क परिसरात ही घटना घडली. या घटनेनंतर आरोपी फरार आहेत. दोन आरोपींची ओळख चंदन मलिक आणि दीप अशी झाली आहे. दीप हा सरकारी कर्मचारी असल्याचं समजत आहे.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरिदेवपूर येथील पीडित तरुणीने आरोप केला आहे की चंदन तिला तिचा वाढदिवस साजरा करण्याच्या बहाण्याने दीपच्या घरी घेऊन गेला तेव्हा लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. "महिलेचा वाढदिवस शुक्रवारी होता. त्यावेळी आरोपी चंदन आणि दीप पीडितेला फ्लॅटवर घेऊन गेले. तिथे त्यांनी जेवण केलं. जेव्हा ती घरी जाण्यासाठी निघाली तेव्हा आरोपींनी तिला थांबवलं. त्यांनी कथितपणे दार बंद केलं आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला," असं एका पोलीस सूत्राने सांगितलं.
शनिवारी सकाळी 10.30 वाजण्याच्या सुमारास पीडित तरुणी आपली सुटका करुन पळून जाण्यात यशस्वी झाली, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे. घरी परतल्यानंतर तिने तिच्या कुटुंबियांना घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर शनिवारी संबंधित कलमांखाली प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला. "आम्ही फरार आरोपींचा शोध सुरू केला आहे," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.
पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत तरुणीने काही महिन्यांपूर्वी चंदनशी ओळख झाली होती अशी माहिती दिली आहे. त्याने स्वतःची दक्षिण कोलकातामधील एका मोठ्या दुर्गा पूजा समितीचा प्रमुख म्हणून ओळख करून दिली होती. त्याच्यामार्फत पीडितेची दीपशी ओळख झाली आणि तिघेही एकमेकांच्या संपर्कात होते. दोन्ही आरोपींनी तिला पूजा समितीत सहभागी करून घेण्याचे आश्वासन दिलं होतं असं तिने तक्रारीत म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (National Crime Records Bureau Data) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरातील महिलांवरील गुन्ह्यांच्या मालिकेत या घटनेची भार पडली आहे.
25 जून रोजी दक्षिण कोलकत्ता लॉ कॉलेज कॅम्पसमध्ये कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याचा आरोप आहे. कॉलेजचा माजी विद्यार्थी असलेला मोनोजित मिश्रा हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे आणि नंतर त्याला अटक करण्यात आली. तो कॉलेजचा माजी तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) युनिट अध्यक्ष होता. गेल्या दोन वर्षांपासून TMCP ने मिश्राशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले होते.
गेल्या वर्षी राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतरही अशा घटना घडत आहेत. या घटनेनंतर देशभरात निदर्शन झाली होती. आरोपी संजय रॉयला या वर्षाच्या सुरुवातीला स्थानिक न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
FAQ
1) कोलकातामधील प्रमुख बलात्कार प्रकरणे कोणती आहेत?
कोलकातामध्ये 2024 आणि 2025 मध्ये दोन प्रमुख बलात्कार प्रकरणांनी देशाचे लक्ष वेधले:2024 (आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण): 9 ऑगस्ट 2024 रोजी, कोलकाताच्या आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या झाली. तिचा मृतदेह सेमिनार रूममध्ये आढळला. संजय रॉय, एक पोलिस स्वयंसेवक, याला मुख्य संशयित म्हणून अटक करण्यात आली.
2025 (साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज प्रकरण): 25 जून 2025 रोजी, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेजमध्ये 24 वर्षीय पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर माजी विद्यार्थी मनोजीत मिश्रा आणि दोन वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी सामूहिक बलात्कार केला. चार जणांना अटक झाली आहे, ज्यात एका सुरक्षारक्षकाचा समावेश आहे.
2) आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज प्रकरणात काय घडले?
घटना: 9 ऑगस्ट 2024 रोजी, 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर 36 तासांच्या शिफ्टनंतर सेमिनार रूममध्ये विश्रांती घेत असताना तिच्यावर बलात्कार आणि हत्या झाली. तिचा अर्धनग्न मृतदेह एका सहकाऱ्याने सकाळी शोधला.
आरोपी: संजय रॉय, 33 वर्षीय पोलिस स्वयंसेवक, याला 10 ऑगस्ट 2024 रोजी अटक झाली. त्याने सुरुवातीला गुन्हा कबूल केला, परंतु नंतर स्वतःला निर्दोष ठरवले आणि आपल्याला फसवले गेल्याचा दावा केला.
तपास: कोलकाता पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नसल्याने, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडे सोपवले. CBI ने 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी संजय रॉयविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आणि 29 मार्च 2025 रोजी हा सामूहिक बलात्कार नसल्याचे निष्कर्ष काढले.
निष्कर्ष: 18 जानेवारी 2025 रोजी, संजय रॉयला बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले आणि 20 जानेवारी रोजी त्याला जन्मठेप आणि ₹50,000 दंडाची शिक्षा ठोठावली. पीडितेच्या कुटुंबाला ₹17 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
3) साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज प्रकरणात काय घडले?
घटना: 25 जून 2025 रोजी, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेजमध्ये 24 वर्षीय विद्यार्थिनीवर कॉलेजच्या गार्ड रूममध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित माजी विद्यार्थी, याने दोन वरिष्ठ विद्यार्थ्यांसह गुन्हा केला.
आरोपी: चार जणांना अटक झाली: मनोजीत मिश्रा, दोन वरिष्ठ विद्यार्थी, आणि सुरक्षारक्षक पिनाकी बॅनर्जी, ज्याने गुन्हा पाहूनही मदत केली नाही.
तपास: कोलकाता पोलिसांनी पाच सदस्यांचा विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केला, जो नंतर नऊ सदस्यांचा झाला. आरोपींच्या कपड्यांवर आणि मोबाईल फोनवरून पुरावे गोळा करण्यात आले, ज्यात गुन्ह्याचे व्हिडिओ आणि फोटो आढळले.
वैद्यकीय अहवाल: 28 जून 2025 रोजी, वैद्यकीय तपासणीत पीडितेच्या शरीरावर खरचटणे आणि जखमा आढळल्या, ज्यामुळे बलात्काराची शक्यता नाकारता आली नाही