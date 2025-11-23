English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
200 पोलिस आणि ते सहा जण.... 72 तासांचा थरार! भारतातील खराखुरा Money Heist, वेब सिरीजपेक्षा डेंजर स्टोरी

आरबीआय आणि आयकर अधिकारी असल्याचे भासवून 7.1 कोटी रुपये लुटले केले.  200 पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी शोधले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 23, 2025, 04:41 PM IST
Bengaluru Money Heist :  Money Heist नावावी वेब सिरीज खूपच लोकप्रिय झाली होती. आता या Money Heist सारखी खरी स्टोरी भारतात घडली आहे.  19 नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरू  शहरात घडलेल्या हाय-प्रोफाइल कॅश व्हॅन दरोडा प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. 200 पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम, फोन डेटा, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्तचर यंत्रणेचे विस्तृत विश्लेषण या सहा राज्यांमध्ये 72 तास चाललेल्या मोहिमेत सहा आरोपींना अटक करण्यात आली. 

आरोपींना लुटलेल्या 7.1 कोटी रुपयांपैकी 6.5 कोटी रुपये पोलिसांनी जप्त केले आहेत. बेंगळुरू शहराचे पोलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह यांनी सांगितले की, गुन्ह्याची नोंद दोन तास उशिरा आणि चुकीच्या ठिकाणी करण्यात आली होती, ज्यामुळे पोलिसांना "गोल्डन अवर" दरम्यान कारवाई करण्याची संधी वंचित राहिली. केंद्रीय गुन्हे शाखा (सीसीबी) आणि दक्षिण विभागातील पथके केरळ, तामिळनाडू, गोवा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथे रवाना करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेज विश्लेषणाच्या आधारे, पोलिसांनी मुख्य कट रचणारे अन्नप्पा नाईक, झेवियर आणि गोपी यांना अटक केली आणि त्यांच्याकडून 5.7 कोटी रुपये जप्त केले. त्यांच्या माहितीवरून, पोलिसांनी हैदराबादमधील एका लॉजमधून नवीन, नेल्सन आणि रवी या तीन इतर साथीदारांना अटक केली आणि 5.3 दशलक्ष रुपये जप्त केले. पोलिसांना संशय आहे की ही सहा ते आठ जणांची टोळी आहे आणि उर्वरित दोन आरोपी आणि 82 लाख रुपये अद्याप बेपत्ता आहेत.

अटक केलेल्या आरोपींमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल देखील आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये गोविंदपुरा पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात असलेले कॉन्स्टेबल अन्नप्पा नाईक, सीएमएस कॅश मॅनेजमेंट फर्मचे माजी कर्मचारी झेवियर आणि सीएमएस फर्मचे वाहन ऑपरेशन्सचे प्रभारी गोपाळ प्रसाद यांचा समावेश आहे. ही दरोडा अत्यंत कुशलतेने पार पाडण्यात आला. आरबीआय नियामक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या गुन्हेगारांनी सीएमएस करन्सी चेस्ट व्हॅन थांबवली, ज्यामध्ये 7.11 कोटी रुपये रोख होते. गुन्हेगारांनी दुपारी12:48 वाजता जयनगरमधील अशोक स्तंभाजवळ व्हॅन थांबवली आणि कॅश बॉक्स आणि एसयूव्ही ताब्यात घेतला. ते डेअरी सर्कलकडे गेले, त्यांच्या एसयूव्हीमध्ये पैसे भरले आणि दुपारी 1:16 वाजता पळून गेले.

