'किंग साईज' कॅसिनो जहाज गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर दाखल झाले आहे. 2000 प्रवासी पर्यटक एकाच वेळी जाऊ शकतात. 'किंग साईज' कॅसिनोवरून गोवेकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
पणजी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसह गोवा नाईट लाईफ आणि कॅसिनोसाठी देखील लोकप्रिय आहे. नियम डावलून समुद्र किना-यावर पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कॅसिनो जहाडे उभङी केली जातात. आता मात्र, गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर 2000 प्रवासी क्षमतेचे 'किंग साईज' कॅसिनो जहाज दाखल झाले. स्थानिकांनी याला विरोध केला आहे.
गोव्याच्या संस्कृतीवर घाला घालणाऱ्या आणि राज्याच्या मुळावर उठलेल्या कॅसिनोंचे महसूलप्रेमापोटी सरकारकडून फाजिल लाड सुरू असल्याचा आरोप करत स्थानिक जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 'खाण व्यवसायाशिवाय गोव्याचे पान हलणार नाही' असा समज जसा पूर्वी करून दिला गेला होता, तसाच प्रकार आता कॅसिनोंबाबत केला जात आहे.भविष्यकाळात 'कॅसिनो म्हणजेच पर्यटन' असे चित्र उभे करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात हलवली जातील,असे आश्वासन सरकारने दिले होते.मात्र,प्रत्यक्षात दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ देत त्यांना मांडवी नदीतच ठेवण्याची परवानगी दिली जात आहे.आता तर ७० लोकांची क्षमता असलेल्या जहाजाच्या जागी तब्बल २००० लोकांची क्षमता असलेले 'किंग साईज' अजस्र धूड मुरगाव बंदरात दाखल झाले आहे... न्यायालयाची मनाई असतानाही हे जहाज आणले गेले असून, सरकार आणि संबंधित कंपनी या दोन्ही घटकांकडून परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या जात आहेत.सरकार याला केवळ 'नांगरणीसाठी आलेले जहाज' सांगून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
पणजी किनाऱ्यावर कॅसिनोत आणि कॅसिनोबाहेर जे गैरप्रकार सुरू आहेत त्याकडे सरकार जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे.गोव्यात सध्या वाढणारी गुन्हेगारी,बदलती सामाजिक मूल्ये,वाढती असुरक्षितता आणि पर्यावरणीय हानी या सर्वांचा केंद्रबिंदू आता 'कॅसिनो' बनत चालला आहे. 'इनफ इज इनफ' सारख्या संघटनांनी आवाज उठवला नसता,तर हे नवे संकट गुपचूप मांडवीत दाखलही झाले असते.
गोव्याची जनता आपल्या भूमीवर,संस्कृतीवर आणि पर्यावरणावर मनापासून प्रेम करते.जरी हा लोकक्षोभ आमदारांना पराभूत करण्याइतपत मोठा झाला नसला,तरी तो दुर्लक्षिण्यासारखा नक्कीच नाही.सरकारने उघड्या डोळ्यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे पाहावे आणि जनतेच्या भावनांचा आदर करावा,अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.