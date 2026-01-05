भारतातील 'या' सर्वात मोठ्या कंपनीत दर महिन्याला 2,00,000 लोक स्वत: जॉब सोडतात; कंपनीचे नाव आणि नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

Zomato lays off many gig workers : जगभरात विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्माचारी कपात होत आहे. विविध कंपन्या आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढत आहेत. यामुळे लाखो लोक आपली नोकरी गमावत आहेत. मात्र, भारतातील एका सर्वात मोठ्या कंपनीत 150,000 ते 2,00,000 गिगा वर्कर्स अर्थात स्वतंत्र कर्माचारी स्वत: जॉब सोडत आहेत. या कंपनीचे नाव आणि नोकरी सोडण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल.
गिग वर्कर्स (Gig Workers) म्हणजे असे स्वतंत्र कामगार जे ठराविक वेळेसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट कामासाठी (project-based) काम करतात. कायम स्वरुपी नोकरीऐवजी त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा मागणीनुसार काम मिळते, जसे की उबर/ओला ड्रायव्हर्स, झोमॅटो/स्विगी डिलिव्हरी बॉय. 25 आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या गिग कामगारांच्या संपाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. गिग कामगारांनी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आवाज उठवला. दरम्यान, ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटोचे संस्थापक आणि सीईओ दीपिंदर गोयल यांचे एक विधान चर्चेत आले आहे. ते म्हणतात झोमॅटो कंपनी दरमहा अंदाजे 5,000 कामगारांना कामावरून काढून टाकते. याव्यतिरिक्त, दरमहा अंदाजे 150,000 ते 2,00,000 कर्मचारी स्वेच्छेने प्लॅटफॉर्म सोडतात.
एका पॉडकास्टमध्ये, झोमॅटोच्या सीईओने स्पष्ट केले की कंपनी केवळ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत नाही तर मोठ्या संख्येने डिलिव्हरी पार्टनर स्वतःहून काम सोडत आहेत. दरमहा अंदाजे 5000 डिलिव्हरी कामगारांना प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकले जाते असा खुलासा त्यांनी केला. यापैकी बहुतेक प्रकरणे फसवा फसवीची असतात. गोयल यांच्या मते, काही डिलिव्हरी पार्टनर प्रत्यक्षात डिलिव्हरी न करता अॅपवर डिलिव्हरी झाल्यासारखे दाखवत आहेत. कॅश-ऑन-डिलिव्हरी ऑर्डरसाठी योग्य बदल परत न केल्याच्या तक्रारी देखील नोंदवल्या जात आहेत.
मोठ्या प्रमाणात कामगारांच्या कामावरून निघून जाण्याबाबत गोयल म्हणाले की, बहुतेक लोक डिलिव्हरी पार्टनरची भूमिका दीर्घकालीन कारकीर्द म्हणून पाहत नाहीत. अनेकांसाठी, नोकरी हा तात्पुरता किंवा मध्यावधी पर्याय असतो. बरेच तरुण किंवा गरजू लोक तात्काळ उत्पन्नासाठी प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होतात आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण झाल्यानंतर निघून जातात. त्यांनी कबूल केले की दरमहा किती कामगार निघून जातात याचा अचूक अंदाज लावणे आव्हानात्मक आहे.
गोयल यांनी असेही नमूद केले की अलीकडील तिमाहीपर्यंत अन्न वितरण हे कंपनीचे सर्वात मोठे उत्पन्न देणारे क्षेत्र होते, जरी आता ते जलद-वाणिज्य प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने मागे टाकले आहे. तरीही, झोमॅटो हा कंपनीचा सर्वात फायदेशीर व्यवसाय राहिला आहे. अन्न वितरण आणि ब्लिंकिट व्यतिरिक्त, कंपनी हायपरप्युअर अंतर्गत जिल्हा आणि B2B किराणा पुरवठा विभागात आउटिंग-आधारित व्यवसायांमध्ये देखील कार्यरत आहे.