2000000000 रुपयांच्या रिसॉर्टमध्ये इन्स्पेक्टरच्या मुलाचे लग्न; 28 वर्षांच्या पोलिस सेवेत प्रचंड संपत्ती जमवली

Rishikant Shukla DSP : कानपूरचे निलंबित डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला सध्या चर्चेत आहेत. 28 वर्षांच्या पोलिस सेवेत प्रचंड संपत्ती जमवली आहे. या प्रचंड संपत्तीच्या खुलाशामुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली. ऋषिकांत शुक्ला देखील चौकशीच्या कक्षेत आले. ऋषिकांत शुक्ला यांच्या 100 ते 300 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्ता सापडल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यांची दक्षता आणि विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.
एका भव्य लग्नामुळे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला यांची संपत्ती उघड झाली. एटर्निटी रिसॉर्टमध्ये झालेल्या एका भव्य लग्नामुळे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला यांची संपत्ती उघड झाली. एटर्निटी रिसॉर्ट हा एक अत्यंत प्रतिष्ठित रिसॉर्ट आहे, ज्याची किंमत 200 ते 2500 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते. ऋषिकांत शुक्लाच्या मुलाचे लग्न रिसॉर्टमध्ये झाले. या लग्न समारंभाला जिल्ह्यातीलच नव्हे तर आजूबाजूच्या परिसरातील सुमारे 18 जिल्ह्यांतील प्रमुख राजकारणी, आमदार, खासदार आणि अध्यक्ष उपस्थित होते.
राजकारण्यांव्यतिरिक्त, डीआयजी दर्जाचे अधिकारीही ऋषिकांत शुक्ला यांच्या मुलाच्या लग्नाला उपस्थित होते. व्हायरल झालेल्या लग्नाच्या व्हिडिओमध्ये अनेक आयपीएस अधिकारी डान्स फ्लोअरवर बेफाम नाचताना दिसत होते. एटर्निटी रिसॉर्टमध्ये झालेल्या या भव्य लग्नाने केवळ पोलिस विभागातच नव्हे तर राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली. त्यानंतर ऋषिकांत शुक्ला चर्चेत आले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ऋषिकांत शुक्ला सध्या भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत. मैनपुरीत्यांची पोस्टिंग जिल्ह्यात होती, परंतु त्यांच्या प्रचंड संपत्तीमुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
ऋषिकांत शुक्ला यांनी आठ वर्षे उपनिरीक्षक, तीन वर्षे निरीक्षक आणि 17 वर्षे डीएसपी म्हणून विविध पदांवर काम केले. अहवालांवरून असे दिसून येते की डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला यांना अशा जिल्ह्यांमध्ये तैनात करण्यात आले होते जिथे जमीन आणि इमारतींचे व्यवसाय तेजीत होते. दरम्यान, त्यांनी प्रचंड संपत्तीचे साम्राज्य जमवले. दक्षता आणि विशेष तपास (एसआयटी) च्या अहवालांनुसार, शुक्ला आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे अंदाजे 100 कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. अधिकृत वृत्तानुसार, ऋषिकांत शुक्ला यांचे आर्य नगर परिसरात 11 दुकाने, आर नगरमध्ये चार मजली इमारत, एक गेस्ट हाऊस, रिअल इस्टेट गुंतवणूक आणि अनेक कंपन्यांमध्ये शेअर्स आहेत.
इटर्निटी रिसॉर्टमध्ये त्यांच्या मुलाच्या लग्नाबद्दल
ऋषिकांत शुक्ला यांचे विधान आता समोर आले आहे. ते म्हणाले, "हे लग्न त्यांनी नव्हे तर वधूच्या कुटुंबाने आयोजित केले होते. वधूच्या कुटुंबाने 200 कोटी रुपयांचा रिसॉर्ट स्वतःच्या इच्छेने निवडला, मग मी कसा होकार दिला असता? मी त्यावर एकही पैसा खर्च केला नाही." वडिलोपार्जित संपत्ती चुकीची दाखवली त्यांनी सांगितले की एसआयटी अहवालात नमूद केलेल्या मालमत्ता ही वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे, जी चुकीची दाखवली जात आहे. माध्यमांशी बोलताना शुक्ला म्हणाले, "माझे आजोबा पोलिस निरीक्षक होते आणि माझे वडील व्यवस्थापक होते. त्यांनी ही मालमत्ता त्यांच्या कष्टाने मिळवली आणि तीच पुढे जात आहे. ही बेकायदेशीर मालमत्ता नाही... जर सरकारला काही शंका असेल तर मी सर्व कागदपत्रे सादर करेन. तथापि, एखाद्याच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा भ्रष्टाचार करणे अत्यंत चुकीचे आणि अन्याय्य आहे."
आर्यनगरमधील ऋषिकांत शुक्ला यांच्या 11 दुकानांची किंमत अंदाजे 92 कोटी रुपये असल्याचे वृत्त आहे. एका गेस्ट हाऊस आणि भूखंडांची कागदपत्रेही समोर आली आहेत. काही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांच्या नावे गुंतवणूक असल्याचे दक्षता विभागाला आढळले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत आणि मालमत्तेतील तफावत इतकी मोठी आहे की ती सिद्ध करणे कठीण होईल. असे वृत्त आहे कीगोवात्याच्याकडे पंजाबपासून चंदीगड आणि इतर अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत.
