2026 मध्ये ISRO इतिहास रचणार, जगातील सर्वात मोठा प्रयोग! भारत डायरेक्ट चंद्रावर माणूस पाठवणार आणि...

2026 Isro Send Humans To The Moon : 2026 मध्ये ISRO इतिहास रचणार आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची माहिती दिली. भारत 2024 पर्यंत एका भारतीयाला चंद्रावर पाठवण्यासाठी आणि त्यांचे सुरक्षित परतणे सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी या प्रोजेक्टची माहिती दिली.
इस्रो प्रमुखांनी ISRO च्या प्रोजेक्ट बद्दल माहिती दिली. भारताचे लवकरच स्वतःचे अंतराळ स्थानक असेल. नारायणन म्हणाले की स्वतःचे अंतराळ स्थानक असणे ही काळाची गरज आहे. त्यांनी असेही सांगितले की भारत सरकारने पहिल्या मॉडेलला मान्यता दिली आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला, नारायणन यांनी सांगितले की भारतीय अंतराळ स्थानकाचे (BAS) पहिले मॉड्यूल 2028 मध्ये लाँच केले जाईल. 10 टन वजनाचे हे स्थानकाचे उद्घाटन घटक असेल आणि संपूर्ण BAS चे वजन 52 टन असण्याचा अंदाज आहे.
जगाच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा 2 ते 3 टक्के आहे. नारायणन यांनी जागतिक अवकाश क्षेत्रातील भारताच्या महत्त्वाकांक्षा मांडल्या. मॅककिन्सेच्या अहवालानुसार, जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये 630 अब्ज डॉलर्सवरून 2035 पर्यंत 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर सध्या भारताचा यामध्ये 2 ते 3 टक्के वाटा आहे. जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत आपला वाटा फक्त 2 टक्के आहे आणि ही संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. आम्ही 8 टक्के वाढण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
अलिकडेच इस्रोने बाहुबली रॉकेटचा वापर करून एक उपग्रह प्रक्षेपित केला. इस्रोने अलीकडेच नवीन पिढीतील स्वदेशी बाहुबली रॉकेटचा वापर करून भारतीय भूमीवरून प्रक्षेपित केलेला त्यांचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह यशस्वीरित्या त्याच्या इच्छित कक्षेत स्थापित केला आहे. LVM3-M5 वर वाहून नेलेला 4,410 किलो वजनाचा CMS-03 उपग्रह हा एक मल्टी-बँड संप्रेषण उपग्रह आहे जो भारतीय भूभाग तसेच विस्तृत महासागरीय क्षेत्रात आपली सेवा प्रदान करेल.
हा उपग्रह इच्छित भू-समकालिक हस्तांतरण कक्षा (GTO) मध्ये ठेवण्यात आला होता. हा उपग्रह 2013 मध्ये प्रक्षेपित केलेल्या GSAT-७ मालिकेचा पर्याय देखील आहे. नारायणन यांनी यापूर्वी सांगितले होते की इस्रो मार्च 2026 च्या अखेरीस गंगायान कार्यक्रमांतर्गत सात मोहिमा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामध्ये त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी पहिल्या मानवरहित मोहिमेचा समावेश आहे.
FAQ
1 २०२६ मध्ये इस्रो कोणता इतिहास रचणार आहे?
२०२६ मध्ये इस्रो (भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था) इतिहास रचणार आहे. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सांगितले की, भारत २०२४ पर्यंत एका भारतीयाला चंद्रावर पाठवण्यासाठी आणि त्यांचे सुरक्षित परतणे सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी या प्रोजेक्टची माहिती दिली.
2 भारताच्या अंतराळ स्थानकाबाबत काय माहिती आहे?
भारत लवकरच स्वतःचे अंतराळ स्थानक (Bharatiya Antariksh Station - BAS) तयार करणार आहे. इस्रो प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी सांगितले की, स्वतःचे अंतराळ स्थानक असणे ही काळाची गरज आहे. भारत सरकारने पहिल्या मॉडेलला मान्यता दिली आहे. BAS चे पहिले मॉड्यूल २०२८ मध्ये लाँच केले जाईल, ज्याचे वजन १० टन असेल. संपूर्ण BAS चे वजन ५२ टन असण्याचा अंदाज आहे.
3 जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा किती आहे आणि भविष्यातील लक्ष्य काय?
जगाच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा सध्या २ ते ३ टक्के आहे. मॅककिन्सेच्या अहवालानुसार, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये ६३० अब्ज डॉलर्सवरून २०३५ पर्यंत १.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. व्ही. नारायणन यांनी सांगितले की, भारताचा वाटा फक्त २ टक्के आहे आणि ही संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. भारताने ८ टक्के वाढण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे..