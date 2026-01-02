21 वर्षाच्या पोराला मिळाली 2,50,00,000 रुपयाच्या पगाराची जॉब ऑफर; IIT च्या विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले! फक्त दोन महिने इंटर्नशीप केली आणि...

IIT Hyderabad Job Offer : भारतातील अनेक तरुणांना बक्कळ पगाराचे पॅकेज मिळते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) हैदराबादच्या एका विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. आयआयटी हैदराबादमधील कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंगचा विद्यार्थी एडवर्ड नाथन वर्गीस याला नेदरलँड्सच्या जागतिक व्यापार कंपनी ऑप्टिव्हरने 2.5 कोटी रुपयांचे पॅकेज ऑफर केले आहे.
एडवर्ड नाथन वर्गीस याला मिळालेल्या ऑफरने आयआयटी हैदराबादच्या इतिहासातील सर्वाधिक पगार पॅकेजचा विक्रम मोडला आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये संस्थेचा सर्वाधिक पगार 1.1 कोटी होता. या पगार पॅकेजची सोशल मीडियावर व्यापक चर्चा होत आहे आणि लोक त्या विद्यार्थ्याचे कौतुक करत आहेत. एडवर्ड नाथन वर्गीस याला 2.5 कोटींच्या विक्रमी पगाराचे पॅकेज नशिबामुळे नव्हते, तर त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे मिळाले. त्याने ऑप्टिव्हर येथे दोन महिन्यांची उन्हाळी इंटर्नशिप पूर्ण केली. एडवर्डचे टॅलेंट आणि कठोर परिश्रम पाहून कंपनीने त्याला प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) मंजूर केली. एडवर्ड आता जुलैमध्ये नेदरलँड्समध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी करणार आहे.
2.5 कोटी रुपयांच्या पगाराच्या पॅकेज मिळवणारा एडवर्ड मूळचा हैदराबादचे रहिवासी आहे. बेंगळुरूमध्ये त्याने शालेय शिक्षण पूर्ण केले. एडवर्ड याने जेईई मेनमध्ये 11100 आणि जेईई अॅडव्हान्स्डमध्ये 558 रँक मिळवला. कॅट परीक्षेत त्याने 99.96 पर्सेंटाइल मिळवले. एडवर्डचे आई वडिल देखील इंजिनीयर आहेत. एडवर्डने आयआयटी हैदराबादमधील पगार पॅकेजचा विक्रम मोडला आहे. मात्र, आयआयटीमध्ये सर्वाधिक पगाराचा विक्रम आयआयटी मद्रासच्या एका विद्यार्थ्याच्या नावावर आहे. ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीटने त्याला 4.3 कोटींचे पॅकेज दिले. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) आहे. हा विक्रम 2024 मध्ये स्थापित झाला होता.