English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 21 वर्षाच्या पोराला मिळाली 2,50,00,000 रुपयाच्या पगाराची जॉब ऑफर; IIT च्या विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले! फक्त दोन महिने इंटर्नशीप केली आणि...

21 वर्षाच्या पोराला मिळाली 2,50,00,000 रुपयाच्या पगाराची जॉब ऑफर; IIT च्या विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले! फक्त दोन महिने इंटर्नशीप केली आणि...

IIT च्या 21 वर्षीय विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. या विद्यार्थ्याला 2.5 कोटींच्या पगाराचे पॅकेज मिळाले आहे. फक्त दोन महिने इंटर्नशीप केली.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 2, 2026, 04:00 PM IST
21 वर्षाच्या पोराला मिळाली 2,50,00,000 रुपयाच्या पगाराची जॉब ऑफर; IIT च्या विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले! फक्त दोन महिने इंटर्नशीप केली आणि...

IIT Hyderabad Job Offer : भारतातील अनेक तरुणांना बक्कळ पगाराचे पॅकेज मिळते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) हैदराबादच्या एका विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. आयआयटी हैदराबादमधील  कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंगचा विद्यार्थी एडवर्ड नाथन वर्गीस याला  नेदरलँड्सच्या जागतिक व्यापार कंपनी ऑप्टिव्हरने 2.5 कोटी रुपयांचे पॅकेज ऑफर केले आहे. 

एडवर्ड नाथन वर्गीस याला मिळालेल्या ऑफरने आयआयटी हैदराबादच्या इतिहासातील सर्वाधिक पगार पॅकेजचा विक्रम मोडला आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये संस्थेचा सर्वाधिक पगार 1.1 कोटी होता. या पगार पॅकेजची सोशल मीडियावर व्यापक चर्चा होत आहे आणि लोक त्या विद्यार्थ्याचे कौतुक करत आहेत.  एडवर्ड नाथन वर्गीस याला 2.5 कोटींच्या विक्रमी पगाराचे पॅकेज नशिबामुळे नव्हते, तर त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे मिळाले. त्याने ऑप्टिव्हर येथे दोन महिन्यांची उन्हाळी इंटर्नशिप पूर्ण केली. एडवर्डचे टॅलेंट आणि कठोर परिश्रम पाहून कंपनीने त्याला प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) मंजूर केली. एडवर्ड आता जुलैमध्ये नेदरलँड्समध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी करणार आहे. 

2.5 कोटी रुपयांच्या पगाराच्या पॅकेज मिळवणारा एडवर्ड मूळचा हैदराबादचे रहिवासी आहे. बेंगळुरूमध्ये त्याने शालेय शिक्षण पूर्ण केले. एडवर्ड याने जेईई मेनमध्ये 11100 आणि जेईई अॅडव्हान्स्डमध्ये 558 रँक मिळवला.  कॅट परीक्षेत त्याने 99.96 पर्सेंटाइल मिळवले. एडवर्डचे आई वडिल देखील इंजिनीयर आहेत.  एडवर्डने आयआयटी हैदराबादमधील पगार पॅकेजचा विक्रम मोडला आहे. मात्र, आयआयटीमध्ये सर्वाधिक पगाराचा विक्रम आयआयटी मद्रासच्या एका विद्यार्थ्याच्या नावावर आहे. ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीटने त्याला 4.3 कोटींचे पॅकेज दिले. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) आहे. हा विक्रम 2024 मध्ये स्थापित झाला होता. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
IIT Hyderabad Job OfferEdward Nathan VargheseIT Student Breaks All Placement Recordsआयआयटी हैदराबादएडवर्ड नाथन वर्गीस

इतर बातम्या

Auto News : कारप्रेमींसाठी जबरदस्त ऑफर! कार 3 वर्षं वापरुन...

टेक