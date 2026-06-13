/21 वर्षीय बनावट लष्कर ब्रिगेडिअरला अटक! लष्करानेच रचलेल्या जाळ्यात स्वत: चालत आला अन् अडकला

Fake Brigadier Detained: भारतीय लष्करातील ब्रिगेडियर असल्याचं भासवणाऱ्या 21 वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, त्याला ताब्यात घेण्यासाठी लष्कराने सापळा रचत स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं. या सापळ्यात हा तरुण स्वत: चालत आला आणि अडकला. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशच्या शाहजहानपूर छावणीतील 'शहीद संग्रहालया'त (Shaheed Museum) त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलं. आर्यन वर्मा असं या आरोपीचं नाव असून, तो आपण वरिष्ठ अधिकारी असल्याचं लोकांना सांगत होता. तसंच पूर्ण लष्करी गणवेशात शाहजहानपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये फिरायचा.
लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्कर प्रशासनाला आर्यन वर्मा ब्रिगेडियरचा औपचारिक गणवेश परिधान करून स्वतःला उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याचं भासवत फिरत असल्याची माहिती मिळाली होती. यानंतर एप्रिल महिन्यापासूनच लष्करी अधिकारी त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. मात्र त्याची नेमकी माहिती मिळवण्यात अडचण येत होती. यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्याला जाळ्यात अडकवण्यासाठी एक योजना आखली.
आरोपीला पकडण्यासाठी लष्कर अधिकारी साध्या गणवेशात त्याच्याशी सामान्य नागरिक म्हणून संपर्क साधला आणि भरती परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुण उमेदवारांसमोर प्रेरणादायी भाषण देण्याचं निमंत्रण दिलं. हा कार्यक्रम छावणी परिसरातील 'शहीद संग्रहालयात' आयोजित करण्याचं ठरलं होतं.
आर्यन वर्मा ब्रिगेडिअरच्या गणवेशात शुक्रवारी कार्यक्रमस्थळी पोहोचला. तो एसयुव्हीमधून प्रवास करत आला होता. तसंच त्याच्या खांद्यावर स्टार आणि ध्वजही होते अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. लष्कर अधिकाऱ्यांनी तो पोहोचताच त्याला ताब्यात घेतलं. अधिकाऱ्यांनी त्याच्या चालकाकडून बनावट सरकारी ओळखपत्रही जप्त केलं आहे.
आर्यन वर्माने याच्यासोबत दोन बाउन्सर ठेवले होते आणि त्याने त्यांची ओळख 'नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड' (NSG) चे कमांडो अशी करून दिली होती. त्याला विशेष सुरक्षा कवच पुरवण्यात आल्याचा दावा त्याने केला होता आणि आपण एक उच्च-पदस्थ लष्करी अधिकारी असल्याचे भासवले होते.
अधिकाऱ्यांना एक ओळखपत्रही सापडले, ज्यावर 'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज'च्या डीनचा शिक्का आहे. मात्र ते बनावट असावे, असा संशय आहे. त्याच्याकडून लष्करी रेजिमेंटल केन (काठी) आणि एक बनावट पिस्तूलही जप्त करण्यात आलं आहे.
बरेली येथील लष्करी गुप्तचर विभागाच्या (Army Intelligence) पथकाने या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेतला आहे. आरोपीचा यामागे नेमका काय हेतू होता याची माहिती घेतली जात आहे. त्याने बनावट कागदपत्रं व गणवेश कुठून मिळवले आणि यात अन्य कोणाचा सहभाग होता का, याचा शोध अधिकारी घेत आहेत.
पोलीस अधीक्षक सौरभ दीक्षित यांनी सांगितले की, लष्करी अधिकारी सध्या चौकशी करत आहेत. "लष्कराची चौकशी पूर्ण होऊन आरोपीचा ताबा पोलिसांकडे सोपवला जाईल, तेव्हा एफआयआर (FIR) दाखल केला जाईल आणि सखोल तपास केला जाईल," असं ते म्हणाले आहेत.
आर्यन वर्माकडे सापडलेल्या कागदपत्रांनुसार, वर्माचे वय 21 वर्षं असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. तो दिल्लीत राहून नीटची तयारी करत होता. या परीक्षेत तो अनेकदा अनुत्तीर्ण झाला होता.