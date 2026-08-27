/21 वर्षीय मुस्कानच्या किंकाळ्या ऐकताच शेजारी धावले, आतमध्ये दिसलं हादरवणारं चित्र; CCTV त कैद झालेला इम्रान कोण?

दिल्लीतील तिलक नगर भागात 21 वर्षीय मुस्कानची तिच्याच घरात हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना घडून 20 तासांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, आरोपी इम्रान अद्याप फरार आहे. प्राथमिक तपासात पोलिसांच्या हाती महत्त्वाची माहिती लागली असून त्यांच्यातील वैयक्तिक संबंधांमधील समस्या हे याचे मूळ कारण असल्याचे दिसून येत आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपीचा कसून शोध घेत आहेत. सीसीटीव्हीत इम्रान पळून जाताना कैद झाला आहे.
प्राथमिक तपासानुसार, मुस्कान आणि इम्रान एकमेकांना एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून ओळखत होते. तपासाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यात कथितरीत्या प्रेमसंबंध होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. मुस्कानला इम्रानपासून दूर व्हायचे होते आणि हे नाते पूर्णपणे संपवायचे होते अशी माहिती मिळत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इम्रान हे नाते पुन्हा सुधारण्याचा सतत प्रयत्न करत होता. याच काळात, मुस्कानचे दुसऱ्या कोणाशी तरी संबंध असावेत असा संशय त्याला येऊ लागला, ज्यामुळे त्यांच्यातील वाद आणि संघर्ष वाढत गेला. तपासादरम्यान अशीही माहिती समोर आली आहे की, घटनेच्या काही दिवस आधी ते एका रेस्तराँमध्ये भेटले होते आणि तिथे त्यांच्यात चर्चा झाली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर मुस्कान सातत्याने इम्रानकडे दुर्लक्ष करत होती. तिला त्याच्याशी कोणताही संपर्क किंवा संबंध ठेवायचा नव्हता, असं समजत आहे. दरम्यान, काल संध्याकाळी मुस्कान घरी एकटीच असल्याचे इम्रानला समजले. त्याने तिला जाब विचारण्यासाठी तिचे घर गाठले आणि तिथे दोघांमध्ये वाद झाला, असा आरोप आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, या वादादरम्यान मुस्कानची हत्या करण्यात आली. घटनेनंतर आरोपी इम्रान घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलीस सध्या आरोपीचा शोध घेत असून हत्येमागची संपूर्ण परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरोपी घरात कसा शिरला आणि घटनेच्या वेळी नेमके काय घडले, याचाही तपास केला जात आहे.
मुस्कान शिक्षणासोबतच मॉडेल म्हणूनही काम करत होती. ती टिळक नगरमधील 'न्यू महावीर नगर' भागात एका घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहत होती. बुधवारी संध्याकाळी जेव्हा तिच्यावर हल्ला झाला, तेव्हा ती घरी एकटीच होती. तिच्या किंकाळ्या ऐकून शेजारी धावत आले आणि त्यांना मुस्कान गंभीर जखमी अवस्थेत आढळली.
प्राथमिक तपासातून असे दिसून आले आहे की, मुस्कान आणि इम्रान एकमेकांना बऱ्याच काळापासून ओळखत होते. पोलीस सूत्रांनुसार, त्यांची ओळख साधारण दीड वर्षांपासून होती. तपासाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते दोघे कथितरीत्या रिलेशनशिपमध्ये होते, मात्र गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. तरीही, त्यांच्यातील संबंध आणि ही हत्या यांचा नेमका संबंध काय आहे, हा भाग सध्या सुरू असलेल्या पोलीस तपासाचा विषय आहे.