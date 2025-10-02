English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

211900000000 रुपयांचा मालक; 31 वर्षाच्या भारतीय तरुणाने बनवली Gemini, OpenAI, ChatGPT टक्कर देणारी IT कंपनी

भारतातील श्रीमंताची यादी जाहीर झाली आहे. 31 वर्षीय तरुण 211900000000 रुपयांचा मालक आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 2, 2025, 11:50 PM IST
211900000000 रुपयांचा मालक; 31 वर्षाच्या भारतीय तरुणाने बनवली Gemini, OpenAI, ChatGPT टक्कर देणारी IT कंपनी

 Aravind Srinivas M3M Hurun India Rich List 2025 : या वर्षीच्या अब्जाधीशांची यादी जाहीर झाली आहे. M3M Hurun India Rich List 2025 नुसार, 31 वर्षीय अरविंद श्रीनिवास यांनी भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश बनून इतिहास रचला आहे . अरविंद श्रीनिवास हे Perplexity AI चे सह-संस्थापक आणि CEO आहेत. या यादीत त्यांचा हा पहिलाच वेळ आहे. त्यांची एकूण संपत्ती 21,190 कोटी इतकी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नईमध्ये जन्मलेले श्रीनिवास "चेन्नई बॉय" म्हणून ओळखले जातात. त्यांची कंपनी, Perplexity AI, ही एक संभाषणात्मक शोध इंजिन आहे. Perplexity AI इंजिन Google Gemini आणि OpenAI च्या ChatGPT शी स्पर्धा करते . अलिकडच्या काळात त्यांच्या कंपनीने मोठी झेप घेतली आहे. ज्याचे मूल्यांकन अंदाजे 20 अब्ज डॉलर आहे. त्यांना Amazon चे संस्थापक जेफ बेझोस, सॉफ्टबँक व्हिजन फंड, Nvidia आणि इतर प्रमुख गुंतवणूकदारांकडून पाठिंबा मिळाला आहे.

भारतात परप्लेक्सिटीचा वापर झपाट्याने होत आहे, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे बाजारपेठ बनले आहे. भारती एअरटेलसोबतच्या भागीदारीद्वारे हे साध्य झाले , ज्याने परप्लेक्सिटीची पेड प्रो सेवा मोबाइल प्लॅनमध्ये समाविष्ट केली. श्रीनिवास यांच्या मते, हे अॅप अॅपलच्या भारतातील स्टोअरमध्ये सर्वाधिक डाउनलोड केलेल्या अॅप्सपैकी एक आहे.
आयआयटी मद्रासमधून शिक्षण घेतले.

अरविंद श्रीनिवास हे भारतीय वंशाचे अभियंता आणि उद्योजक आहेत. त्यांनी आयआयटी मद्रासमधून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीमध्ये दुहेरी पदवी मिळवली. नंतर त्यांनी कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कले येथून संगणक शास्त्रात पीएचडी केली. त्यांची कंपनी सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी ओपनएआय, गुगल आणि डीपमाइंडसह जगातील काही आघाडीच्या एआय लॅबमध्ये काम केले. या अनुभवामुळे त्यांना त्यांची कंपनी उभारण्यास मदत झाली.

भारतात तरुण अब्जाधीशांची संख्या वाढतेय 

श्रीनिवासचा अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश झाल्यामुळे तो व्यवसायाची पुनर्परिभाषा करणाऱ्या इतर तरुण भारतीय उद्योजकांसोबत येतो. या वर्षीच्या यादीत झेप्टोचे संस्थापक कैवल्य वोहरा वय 22 वर्षे, यांची संपत्ती 4480  कोटी आहे. आदित पलिचा वय 23 वर्षे हे 5,380 कोटींंच्या सपत्तीचे मालक आहेत.  प्रिझम (ओयो) चे रितेश अग्रवाल 31 वर्षे ज्यांची संपत्ती 14,400 कोटी इतकी, एसजी फिनसर्व्हचे रोहन गुप्ता वय 26 वर्षे यांची सपंत्ती 1140 कोटी आहे, भारतपेचे शाश्वत नाकराणी वय 27 वर्षे हे 1340 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. टीएसी सिक्युरिटीजचे त्रिशनीत अरोरा जे  30 वर्षांचे आहेत. त्यांची सपत्ती 1820 कोटी इतकी आहे. 

FAQ

1 अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत आणि त्यांचे यादीतील स्थान काय आहे?
अरविंद श्रीनिवास हे ३१ वर्षीय भारतीय वंशाचे अभियंता आणि उद्योजक आहेत. M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ नुसार, ते भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश बनले आहेत. ही त्यांची यादीत पहिलीच एंट्री आहे, आणि त्यांची एकूण संपत्ती २१,१९० कोटी रुपये इतकी आहे. ते चेन्नईमध्ये जन्मलेले "चेन्नई बॉय" म्हणून ओळखले जातात.

2 अरविंद श्रीनिवास यांची कंपनी काय आहे आणि तिचे वैशिष्ट्य काय?
अरविंद श्रीनिवास हे Perplexity AI चे सह-संस्थापक आणि CEO आहेत. ही कंपनी एक संभाषणात्मक शोध इंजिन आहे, जी Google Gemini आणि OpenAI च्या ChatGPT शी स्पर्धा करते. अलिकडच्या काळात कंपनीने मोठी झेप घेतली असून, तिचे मूल्यांकन अंदाजे २० अब्ज डॉलर आहे.

3 Perplexity AI ला कोणत्या गुंतवणूकदारांकडून पाठिंबा मिळाला आहे?
Perplexity AI ला Amazon चे संस्थापक जेफ बेझोस, सॉफ्टबँक व्हिजन फंड, Nvidia आणि इतर प्रमुख गुंतवणूकदारांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. या गुंतवणुकीमुळे कंपनीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Aravind Srinivas211900000000 rs net worth of Aravind SrinivasM3M Hurun India Rich List 2025अरविंद श्रीनिवास

इतर बातम्या

Horoscope : शुक्रवारी उभयचरी योगामुळे 'या' राशीच्...

भविष्य