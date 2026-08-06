वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, 'लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...'

महिन्याला लाखो रुपये कमवायचे असतील तर आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थेमधून पदवी घेणं आवश्यक आहे असा एक सामान्य समज आहे. मात्र उत्तम कमाईचा आणि पदवीचा नेहमीच थेट संबंध असतो असं समजणं चुकीचं असल्याचा दावा एका 22 वर्षीय तरुणाने केला आहे. विशेष म्हणजे हा दावा करताना त्याने स्वत:चेच उदाहरण दिले आहेत. आपल्याला वेगवेगळ्या इन्कम सोर्सकडून मिळणाऱ्या पगाराचा स्क्रीनशॉट शेअर करत या तरुणाने त्याला महिना 4.8 लाख रुपये मिळत असल्याचं म्हटलं आहे.
लावण्य जैन असं या तरुणाचं नाव असून त्याने बँकेत पैसे जमा झाल्याच्या बँकेच्या मेसेजचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. हा तरुण 'ग्रोथ मार्केटर' म्हणून काम करतो. त्याने त्याच्या कॉलेजमधील प्लेसमेंटमधून मिळालेल्या सर्वात उत्तम पॅकेजपेक्षाही माझी कमाई जास्त असल्याचं म्हटलं आहे. जैनने तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करतो. यामधून ते वर्षाला एक लाख अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 97 लाखांहून अधिक कमाई करतो. त्याने कमाईचे अनेक पॅसिव्ह सोर्स तयार केल्याचंही सांगितलं आहे.
रनएबल, कायरोस कॉम्प्युटर आणि फोल्ड यांसारख्या स्टार्टअप्समध्ये 'ग्रोथ' आणि 'गो-टू-मार्केट' म्हणून जैनने काम केलं आहे. मी आयआयटी पदवीधर नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगची पदवी पूर्ण करण्यापूर्वीच मी शिक्षण सोडले होते, असंही त्याने स्पष्ट केलं. "मी आयआयटीचा विद्यार्थीही नाही. खरं तर, मी माझ्या बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग) च्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये असताना शिक्षण सोडले. मला वाटते की तो माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम निर्णयांपैकी एक होता," असे त्याने नमूद केलं आहे. "मी माझ्या कॉलेजमधील सर्वोच्च प्लेसमेंट पॅकेजपेक्षा (एक लाख डॉलर्स) जास्त कमावतोय आणि तेही कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून पार्ट टाइम काम करून," असंही सांगायला तो विसरला नाही.
जैनने केलेल्या दाव्यानुसार, त्याचे मुख्य उत्पन्न त्याच्या सर्व खर्चांसाठी पुरेसे आहे. त्याचे सर्व खर्च मुख्य उत्पन्नातून भागतात. त्याव्यतिरिक्त तो उत्पन्नाच्या अनेक 'पॅसिव्ह' स्रोतांतूनही पैसे कमावतो. "माझ्याकडे उत्पन्नाचे पाच पॅसिव्ह स्रोत आहेत आणि माझे मुख्य उत्पन्न माझ्या स्वतःच्या सर्व खर्चांसाठी पुरेसे ठरते. तसेही, मी स्वतःवर खूप खर्च करतो," असा दावा त्याने 'एक्स'वर केला. त्याने त्याच्या पोस्टसोबत जोडलेल्या स्क्रीनशॉट्समध्ये बँक खात्यात जमा झालेले दोन पेमेंट्स दिसत आहेत. यापैकी एक पेमेंट 3.74 लाख रुपयांचं असून दुसरं 1.12 लाख रुपयांचे. या दोन्हीची मिळून एकूण रक्कम 4.80 लाख रुपये इतकी होती.
जैन याने पुढे आपली ही पोस्ट स्वतःची बढाई मारण्यासाठी नसून प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थेतून पदवीधर होण्यावरच यश अवलंबून असते, या कल्पनेला आव्हान देण्यासाठी असल्याचं म्हटलं आहे. आयआयटीमध्ये शिकण्याचे अनेक फायदे मान्य करतानाच, व्यावसायिक यश हे शेवटी एखादी व्यक्ती काय साध्य करते यावर अवलंबून असल्याचं नमूद केलं. "हे सगळं काही मी स्वतःची बढाई मारण्यासाठी सांगितलेलं नाही. ही केवळ एक आठवण करून देण्याची गोष्ट आहे की, 'आयआयटी' ही केवळ एक ओळख किंवा 'टॅग' आहे. अर्थातच, यामुळे तुम्हाला 'अॅल्यूमिनाई नेटवर्क' (माजी विद्यार्थ्यांशी संपर्क) आणि लोकांकडून आदर नक्कीच मिळतो पण जेव्हा तुमच्या हाताखालीच काही आयआयटीयन्स काम करत असतात, तेव्हा त्या टॅगचा काय उपयोग?" अशा शब्दांत जैनने आपलं मत मांडलं.
i’m not even from an IIT. in fact, i dropped out from my btech, majoring in electronics and communications engineering in my final semester. i think it was one of the best decisions of my life. i’m earning more than the highest placement of my college (100k USD) that too working… https://t.co/u09tfQorCd pic.twitter.com/5MKM2W4zaC— Lavanya Jain (lav) (@ilavanyajain) August 2, 2026
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