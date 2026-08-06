Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...

वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, 'लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...'

या तरुणाने शेअर केलेले स्क्रीनशॉट सध्या प्रचंड व्हायरल झाले असून इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. नेमकं तो काय म्हणालाय? इतकी कमाई कशी करतो जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:14 PM IST
वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, 'लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...'
Image Credit: सोशल मीडियावर फोटो झाला व्हायरल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
उद्या, परवा नाही तर... शिवसेनेसंदर्भातील अंतिम निकाल कधी? असिम सरोदेंनी थेट टाइमलाइनच सांगितली, 'सर्वोच्च न्यायालयाने...'
2
3
4
5