भारतातील कोणत्या राज्यात सापडली 222 टन शुद्ध सोन्याची खाण; भारताचे गोल्ड पावरहाउस होणारे हे राज्य कोणते?

भारतातील एका राज्यात 222 टन शुद्ध सोन्याची खाण सापडली आहे. हे राज्य भारताचे गोल्ड पावरहाउस ठरु शकते. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 25, 2026, 08:33 PM IST
Rajasthan Banswara Third Gold Mine :  भारतात 222 टन शुद्ध सोन्याची खाण सापडली आहे. राजस्थान राज्यात ही सोन्याची काण सापडली आहे. घाटोळ भागातील कांकरिया गावात अंदाजे 222 टन शुद्ध सोने असल्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी, येथे दोन सोन्याच्या खाणी सापडल्या आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक  विकासाला चालना मिळाली आहे.

बांसवाडा जिल्ह्यातील घाटोल भागातील कांकरिया गावात सोन्याचा मोठा साठा सापडल्याची अधिकृतपणे पुष्टी झाली आहे. अंदाजे 3 किलोमीटर पसरलेल्या या भागात मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे धातू असल्याचा अंदाज आहे. भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, या भागात अंदाजे 22 टन शुद्ध सोने पुरले असू शकते. जर हा अंदाज बरोबर ठरला तर हा शोध राजस्थानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो.

कांकरिया प्रदेशात 110 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त सोन्याचे खनिज असल्याचा अंदाज आहे. या खनिजातून शुद्ध सोने काढण्याच्या प्रक्रियेनंतर त्याचे खरे मूल्य निश्चित केले जाईल. यापूर्वी बांसवाडाच्या जगपुरिया आणि भुकिया भागात सोन्याच्या खाणी असल्याची पुष्टी झाली होती. आता, तिसऱ्या खाणीच्या शोधामुळे, हा जिल्हा राष्ट्रीय सोन्याच्या खाणकामाकरिता नकाशावर वेगाने उदयास येत आहे.

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भविष्यात भारताच्या एकूण सोन्याच्या मागणीपैकी 25 टक्के मागणी  बांसवाडा पूर्ण करू शकेल. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल. भारतातील सर्वात मोठे सोन्याचे साठे बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात असल्याचे म्हटले जाते, त्यानंतर राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. जर खाणकाम सुरू झाले तर परिसरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. रस्ते, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही गती मिळेल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक रहिवाशांना होईल. जरी प्रारंभिक मंजुरी मिळाली असली तरी, प्रत्यक्ष उत्पादन केवळ तपशीलवार सर्वेक्षण आणि तांत्रिक अभ्यासानंतरच सुरू होईल. पर्यावरणीय परिणाम आणि खाण धोरण लक्षात घेऊन पुढील प्रक्रिया निश्चित केल्या जातील.

