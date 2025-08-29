English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
222000000 टन सोनं! ज्या राज्यातून सर्वाधिक लोक महाराष्ट्रात येतात 'त्या' राज्यात सापडली भारतातील सोन्याची सर्वात मोठी खाण

भारतातील अतिशय गरीब राज्यात सोन्याची सर्वात मोठी खाण सापडली आहे. या खाणीत महाप्रचंड सोनं आहे. जिथ खाण सापडली आहे त्या राज्यातून सर्वाधिक लोक महाराष्ट्रात येतात.  

वनिता कांबळे | Updated: Aug 29, 2025, 10:27 PM IST
India Largest Gold Discovery Bihar : ज्या राज्यातून सर्वाधिक लोक महाराष्ट्रात येतात 'त्या' राज्यात भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण सापडली आहे. या खाणीत तब्बल  222000000 टन सोन्याचा साठा आहे. सोन्याच्या या महाप्रचंड साठ्यामुळे भारत मालामाल होणार आहे.  शतकानुशतके भारताला 'सोने की चिडिया' असे म्हटले जाते. यामुळे भारत देश पुन्हा एकदा सोन्याची चिडीया होणार आहे. 

बिहार राज्यात सोन्याची सर्वात मोठी खाण सापडली आहे. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (GSI) ने बिहारमध्ये, विशेषतः जमुई जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा शोधून काढला आहे. या शोधामुळे केवळ बिहारमध्येच नाही तर संपूर्ण देशासाठी एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे. 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जीएसआयने देशातील सर्वात मोठे सोन्याचे 'संसाधन' बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात असल्याचे वृत्त दिले आहे. जीएसआयच्या रिपोर्ट्स आणि इतर आकडेवारीनुसार, या भागात सुमारे 222.88 दशलक्ष टन सोन्याचे साठे आहेत. हे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की त्याची कल्पनाही करणे कठीण आहे. संपूर्ण भारतातील एकूण सोन्याच्या साठ्याच्या हे सुमारे 44 टक्के आहे. या शोधामुळे भारतातील सर्वात कमी विकसित राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारसाठी विकासाचे नवीन मार्ग उघडू शकतात.

भारतातील इतर राज्यांची आणि सोन्याच्या साठ्याची स्थिती

बिहारनंतर, राजस्थान भारतातील सोन्याच्या साठ्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानमध्ये देखील सुमारे 125.19 दशलक्ष टन सोन्याचे साठे आहेत. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो, ज्याकडे सुमारे 103 दशलक्ष टन सोन्याचे साठे आहेत. कर्नाटक हे भारतातील सर्वात मोठे सोने उत्पादक राज्य आहे आणि येथील हुट्टी सुवर्ण खाणी ही देशातील एकमेव सक्रिय सोन्याची खाण आहे. 'संसाधन' आणि 'साठा' यात फरक आहे. 'संसाधन' म्हणजे त्या ठिकाणी सोने आहे, परंतु ते काढण्याची व्यवहार्यता अद्याप पूर्णपणे सिद्ध झालेली नाही. दुसरीकडे, 'साठा' म्हणजे आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या तिथून सोने काढता येते. बिहारमधील या शोधामुळे भारताच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. जर या साठ्याचे यशस्वीरित्या उत्खनन झाले तर भारताचे सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा आयातदार आहे आणि आयात बिलात सोन्याचा वाटा मोठा आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याने परकीय चलन वाचेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. शिवाय, या खाण प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. बिहारसारख्या राज्यासाठी हे गेम-चेंजर ठरू शकते, जे बहुतेकदा रोजगारासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून असते.

FAQ

1. भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण कोणत्या राज्यात सापडली आहे?

भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण बिहार राज्यात, विशेषतः जमुई जिल्ह्यात सापडली आहे.

2. बिहारमधील या खाणीत किती सोन्याचा साठा आहे?

बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात सुमारे 222.88 दशलक्ष टन सोन्याचे संसाधन आहे, जे भारतातील एकूण सोन्याच्या साठ्याच्या सुमारे 44 टक्के आहे.

3. या शोधाचे 3 संशोधन कोणी केले?

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (Geological Survey of India - GSI) ने बिहारमधील हा सोन्याचा साठा शोधून काढला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
222000000 tonnes of goldIndia Largest Gold Discovery Biharबिहारसोन्याची खाण

महाराष्ट्र बातम्या