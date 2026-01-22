हा कसला चोर आहे? महिलांचे अंडरगार्डमेंट चोरायच् अन् मग... CCTV आलं समोर

कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमधील इलेक्ट्रॉनिक सिटी परिसरात चोरीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी निवासी इमारतींमधून महिलांचे अंतर्वस्त्रे आणि ब्रा चोरणाऱ्या 23 वर्षीय पुरूषाला अटक केली आहे. आरोपी पुरूष महिलांचे अंतर्वस्त्रे उचलायचा, ते घालायचा आणि नंतर त्यांचे फोटो काढायचा. त्याने छतवर आणि अंगणात सुकविण्यासाठी लटकवलेल्या महिलांचे अंतर्वस्त्रे चोरली. ही घटना हेब्बागोडी परिसरात घडली.
चौकशीदरम्यान, त्याची ओळख अमल एन. अजी (२३) अशी झाली, जो केरळचा रहिवासी आहे. पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात आरोपीच्या मोबाईल फोनवर अनेक गुन्हेगारी छायाचित्रे आढळून आली आहेत, ज्यामध्ये तो महिलांचे अंतर्वस्त्र परिधान केलेला दिसतो. त्यानंतर, पोलिसांनी आरोपीच्या घराची झडती घेतली, जिथे महिलांचे अंतर्वस्त्रांचा मोठा संग्रह जप्त करण्यात आला. पोलिसांनी सांगितले की, यावरून असे दिसून येते की आरोपी बराच काळ अशा कारवायांमध्ये सहभागी होता. आरोपी तरुणाविरुद्ध आयपीसीच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. इतर भागात अशाच घटनांमध्ये त्याचा सहभाग आहे का हे देखील शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आरोपीच्या कृती परिसरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाल्या आहेत. फुटेजमध्ये तो कपडे चोरण्यापूर्वी आजूबाजूला पाहत असल्याचे दिसून आले. चौकशी आणि तपासादरम्यान, आरोपीच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात महिलांचे अंतर्वस्त्रे जप्त करण्यात आली. आरोपीचा मोबाईल फोन तपासला असता, त्या डिव्हाइसमध्ये महिलांचे कपडे परिधान केलेले व्हिडिओ आढळले. आरोपीने कबूल केले की असे केल्याने त्याला "अत्यंत मादक" वाटत होते.