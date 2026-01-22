English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • हा कसला चोर आहे? महिलांचे अंडरगार्डमेंट चोरायच् अन् मग... CCTV आलं समोर

हा कसला चोर आहे? महिलांचे अंडरगार्डमेंट चोरायच् अन् मग... CCTV आलं समोर

महिलांचे अंतर्वस्त्रे चोरणे, ते घालणे आणि त्यांचे फोटो काढणे या आरोपाखाली बेंगळुरूमध्ये एका २३ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात महिलांचे अंतर्वस्त्रे घातलेल्या आरोपीचे अनेक फोटो समोर आले आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 22, 2026, 05:11 PM IST
हा कसला चोर आहे? महिलांचे अंडरगार्डमेंट चोरायच् अन् मग... CCTV आलं समोर

कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमधील इलेक्ट्रॉनिक सिटी परिसरात चोरीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी निवासी इमारतींमधून महिलांचे अंतर्वस्त्रे आणि ब्रा चोरणाऱ्या 23 वर्षीय पुरूषाला अटक केली आहे. आरोपी पुरूष महिलांचे अंतर्वस्त्रे उचलायचा, ते घालायचा आणि नंतर त्यांचे फोटो काढायचा. त्याने छतवर आणि अंगणात सुकविण्यासाठी लटकवलेल्या महिलांचे अंतर्वस्त्रे चोरली. ही घटना हेब्बागोडी परिसरात घडली.

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी सांगितले की, त्यांना माहिती मिळाली होती की एक पुरूष छतावर आणि अंगणात सुकविण्यासाठी लटकवलेल्या महिलांच्या अंतर्वस्त्रांना वारंवार लक्ष्य करत आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर, परिसरात गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि माहितीची पुष्टी करण्यासाठी घटनास्थळी गेले. सीसीटीव्ही फुटेज देखील तपासण्यात आले, ज्यामध्ये संशयिताच्या हालचाली टिपल्या गेल्या. सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक रहिवाशांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले.

मोबाईल फोनमध्ये सापडले फोटो 

चौकशीदरम्यान, त्याची ओळख अमल एन. अजी (२३) अशी झाली, जो केरळचा रहिवासी आहे. पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात आरोपीच्या मोबाईल फोनवर अनेक गुन्हेगारी छायाचित्रे आढळून आली आहेत, ज्यामध्ये तो महिलांचे अंतर्वस्त्र परिधान केलेला दिसतो. त्यानंतर, पोलिसांनी आरोपीच्या घराची झडती घेतली, जिथे महिलांचे अंतर्वस्त्रांचा मोठा संग्रह जप्त करण्यात आला. पोलिसांनी सांगितले की, यावरून असे दिसून येते की आरोपी बराच काळ अशा कारवायांमध्ये सहभागी होता. आरोपी तरुणाविरुद्ध आयपीसीच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. इतर भागात अशाच घटनांमध्ये त्याचा सहभाग आहे का हे देखील शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सीसीटीव्ही फुटेज वापरून आरोपी पकडला

बेंगळुरू पोलिसांनी बुधवारी केरळमधील 23 वर्षीय अमूलला अटक केली. आरोपी हेब्बागोडी परिसरात राहत होता आणि महिलांचे अंतर्वस्त्रे चोरण्याचा तो नेहमीचा गुन्हेगार होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अमूलने घरे आणि बाल्कनींना लक्ष्य केले होते जिथे कपडे सुकविण्यासाठी बाहेर टांगले जात होते.

आरोपीच्या कृती परिसरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाल्या आहेत. फुटेजमध्ये तो कपडे चोरण्यापूर्वी आजूबाजूला पाहत असल्याचे दिसून आले. चौकशी आणि तपासादरम्यान, आरोपीच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात महिलांचे अंतर्वस्त्रे जप्त करण्यात आली. आरोपीचा मोबाईल फोन तपासला असता, त्या डिव्हाइसमध्ये महिलांचे कपडे परिधान केलेले व्हिडिओ आढळले. आरोपीने कबूल केले की असे केल्याने त्याला "अत्यंत मादक" वाटत होते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Accused caught on CCTVAccused who steals women's clothesAttack on woman's privacyBengaluru Police arrestBengaluru Undergarment Theft Case

इतर बातम्या

अकोला महापालिकेत सत्ता कोणाची? शहरात ‘हाय व्होल्टेज पॉलिटिक...

महाराष्ट्र बातम्या