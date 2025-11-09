2,30,00,00,000 रुपयांचा भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा! सोने, हिरे, मुंबईसह 13 मालमत्ता, BKC डायमंड ऑफिस आणि... मेहुल चोक्सी,नीरव मोदीला दणका

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2,30,00,00,000 रुपयांचा भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा करणाऱ्या मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांना दणका बसला आहे. मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 9, 2025, 11:02 AM IST
PNB Scam : 2,30,00,00,000 रुपयांचा भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  कुप्रसिद्ध पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेड (GGL) च्या काही मालमत्तेच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लिक्विडेशन प्रक्रियेला पुढे नेत, PMLA न्यायालयाने लिक्विडेशनला 46 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या असुरक्षित मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि लिलाव करण्याची परवानगी दिली आहे. नीरव मोदी सध्या यूकेच्या तुरुंगात आहे आणि मेहुल चोक्सी बेल्जियममध्ये कोठडीत आहे. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत.

विक्रीसाठी मंजूर झालेल्या13 मालमत्तांमध्ये मुंबईतील बोरिवली परिसरातील चार फ्लॅटचा समावेश आहे, प्रत्येक फ्लॅटची किंमत अंदाजे 2.6 कोटी आहे. याव्यतिरिक्त, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील भारत डायमंड बोर्सच्या मध्यवर्ती शाखेतील एक व्यावसायिक युनिट आणि 14 संबंधित कार पार्किंग जागांचाही लिलाव केला जाईल, ज्याची एकत्रित किंमत 19.7 कोटी आहे. गोरेगाव पूर्वेतील काही मालमत्ता, ज्याची किंमत 18.7 कोटी आहे. त्यांचाही लिलाव केला जाईल. कंपनीच्या जयपूर सेझ प्लांटमधील चांदीच्या विटा, अर्ध-मौल्यवान दगड आणि यंत्रसामग्रीचाही लिलाव केला जाईल.

विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती यांनी आदेश देताना म्हटले आहे की, मालमत्ता जास्त काळ रिकाम्या आणि देखभालीशिवाय ठेवल्याने त्यांच्या मूल्याला हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे या प्रकरणात जलद आदेश देणे आवश्यक होते. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, मालमत्तांचे नवीन मूल्यांकन केल्यानंतर लिक्विडेटरला लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी आहे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रक्रियेत सहकार्य केले पाहिजे.

लिलावातून मिळणारे उत्पन्न आयसीआयसीआय बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले, जी जीजीएल कन्सोर्टियम आणि एनडब्ल्यूएल कन्सोर्टियमची प्रमुख बँक आहे. हे दोन्ही कन्सोर्टियम पीएनबी घोटाळ्यामुळे प्रभावित झालेल्या कंपन्यांचे प्रमुख कर्जदार असलेल्या बँकांचे गट आहेत. निर्णयानुसार, विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न, मूल्यांकन आणि लिलाव खर्च वगळून, न्यायालयाच्या नावे एफडी म्हणून जमा केले जाईल. त्यानंतर ही रक्कम प्रभावित कर्जदारांना वाटली जाईल. विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती यांनी सांगितले की जर मालमत्ता देखभालीशिवाय निष्क्रिय राहिल्या तर त्यांची किंमत अपरिहार्यपणे कमी होईल. म्हणून, या प्रकरणात त्वरित आदेश आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले की लिक्विडेटरला जीजीएलच्या मालकीच्या मालमत्तांचे आवश्यक मूल्यांकन करण्याची परवानगी आहे.

1 PNB घोटाळा म्हणजे काय?
PNB घोटाळा हा भारतातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा आहे, ज्याची रक्कम २,३०,००,००,००० रुपये आहे. यात पंजाब नॅशनल बँक (PNB) मधील फसवणुकीचा समावेश आहे, ज्यामुळे बँकांना मोठा तोटा झाला.

2 या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी कोण आहेत?
मुख्य आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी आहेत. ते गीतांजली जेम्स लिमिटेड (GGL) या कंपनीशी संबंधित आहेत.

3 सध्या नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी कुठे आहेत?
नीरव मोदी सध्या यूके (युनायटेड किंगडम) च्या तुरुंगात आहे, तर मेहुल चोक्सी बेल्जियममध्ये कोठडीत आहे. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
2300000000 Rs Biggest Scam in IndiaPNB ScamMehul Choksinirav modiMehul Choksi Nirav Modi property to be auctioned

