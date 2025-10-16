24 तृतीयपंथीयांकडून सामूहिक आत्महत्या करण्याचं ठरलं; सगळ्यांनी फिनाईल प्यायलं अन्..; एकच खळबळ, प्रशासनही हादरलं

Indore Transgenders Mass Suicide: मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे 24 तृतीयपंथीयांनी सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पत्रकार असल्याचा बनाव करत दोन तृतीयपंथीयांवर बलात्कार करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आत्महत्या कऱण्याच्या हेतूने त्यांनी फिनाईल प्राशन केलं. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 24 तृतीयपंथीयांनी स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेतले आणि फिनाइल प्यायलं. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. पोलीस आणि वैद्यकीय पथकं घटनास्थळी दाखल झाली होती.
सर्व 24 तृतीयपंथीयांना तात्काळ महाराज यशवंतराव रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलं. "तृतीयपंथी समुदायातील लोकांना आमच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांनी बुधवारी रात्री एकत्र फिनाईल घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यापैकी कोणाचीही प्रकृती गंभीर नाही," असं एमवाय हॉस्पिटलचे प्रभारी अधीक्षक डॉ बसंत कुमार निंगवाल यांनी सांगितलं.
पोलिसांनी सांगितलं की, पंकज आणि अक्षय या दोघांनी आपण पत्रकार असल्याचं भासवून एका तृतीयपंथी महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असून त्याच पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आलं. तक्रारीनुसार, आरोपीने पीडितेशी संपर्क साधला आणि तृतीयपंथी समाजातील वादाचे वार्तांकन करणारे पत्रकार असल्याचं सांगितलं. त्यांनी तिच्याकडून पैसे मागितले आणि माध्यमांमध्ये तिचं नाव बदनाम करण्याची धमकी दिली. तिने नकार दिल्यावर, त्यापैकी एकाने तिला जवळच्या इमारतीत ओढलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.
पीडित महिलेने पोलिसांना सांगितलं की, "दोघांनीही पत्रकार म्हणून स्वत:ची ओळख करून दिली आणि पैसे मागितले. मी नकार दिल्यावर पंकज मला एका इमारतीत घेऊन गेला, मला धमकावलं आणि माझ्याशी गैरवर्तन केलं." तिने पुढे म्हटले की, आरोपींनी घटनेची माहिती दिल्यास खोटा खटला दाखल करून तिला तुरुंगात टाकण्याची धमकीही दिली.
तिच्या तक्रारीनंतर पंढरीनाथ पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध बलात्कार आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. "आम्ही एफआयआर नोंदवला आहे आणि दोघांचा शोध सुरू केला आहे. त्यांना लवकरच अटक केली जाईल," असं पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
