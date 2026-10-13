/काँग्रेसचे 25 आमदार भाजप मध्ये प्रवेश करणार? मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप येणार?

कर्नाटक : भारतात आणखी मोठा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते. कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी एक अत्यंत खळबळजनक दावा केला आहे. राज्यातील सध्याची परिस्थिती भाजपच्या बाजूने आहे. निवडणुका संपल्यानंतर कॅबिनेट मंत्र्यांसह काँग्रेसचे 25 आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करतील असा दावा त्यांनी केला आहे. बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या दाव्यावर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी भाजपच्या दाव्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देत, कोणताही वेळ न घालवता त्या नेत्यांना तात्काळ पक्षात घ्यावे, असे म्हटले आहे. भाजप सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे का असा प्रश्न विजयेंद्र यांना विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, राज्यातील वातावरण भाजपच्या बाजूने वळले आहे. काँग्रेसचे अनेक नेते पक्ष बदलण्यास तयार आहेत.
पक्ष फोडल्याचा आरोप विजयेंद्र यांनी फेटाळला आहे. उद्या निवडणुका जाहीर झाल्या तरी, डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसह 25 आमदार भाजपमध्ये सामील होतील. तसे वातावरण आधीच तयार झाले आहे असा दावा बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विजयेंद्र यांच्या वक्तव्यावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप नेत्याच्या दाव्याची खिल्ली उडवली. त्या नेत्यांना कोणताही विलंब न लावता आपल्या पक्षात सामील करून घ्यावे असे म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस-व्होटिंग केल्याबद्दल भाजप आणि जेडीएसवरही टीका केली आहे. "कुमारस्वामी आणि विजयेंद्र या दोघांनाही हे सांगता आले नाही की कोणी क्रॉस-व्होटिंग केले. त्यांच्या नेत्यांनी काँग्रेसच्या बाजूने क्रॉस-व्होटिंग केले. त्यांना आणखी काय हवे आहे?असा हल्लाबोल त्यांनी केला.