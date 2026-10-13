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काँग्रेसचे 25 आमदार भाजप मध्ये प्रवेश करणार? मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप येणार?

कर्नाटकमधील काँग्रेसचे 25 आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यावर  मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 13, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 09:43 PM IST
काँग्रेसचे 25 आमदार भाजप मध्ये प्रवेश करणार? मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप येणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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