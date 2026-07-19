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25 खासदारांनी पक्ष सोडला आणि डायरेक्ट BJP सोबत सत्तते आले; 35 दिवसांत NDA चे 295 चे 320 खासदार कसे काय झाले?

विरोधी पक्षाचे 25 खासदार BJP सोबत सत्तते आले आहेत. 35 दिवसांत NDA चे 295 चे 320 खासदार झाले आहेत. भारतातील 2 मोठे पक्ष फुटले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:51 PM IST
25 खासदारांनी पक्ष सोडला आणि डायरेक्ट BJP सोबत सत्तते आले; 35 दिवसांत NDA चे 295 चे 320 खासदार कसे काय झाले?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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