/25 खासदारांनी पक्ष सोडला आणि डायरेक्ट BJP सोबत सत्तते आले; 35 दिवसांत NDA चे 295 चे 320 खासदार कसे काय झाले?

Parliament session 2026: गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत देशाच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मागील 35 दिवसांत देशाच्या राजकारणात 2 मोठे भूकंप झाले. विरोधी पक्षात आसलेल्या 25 खासदारांनी पक्ष सोडला आणि डायरेक्ट BJP सोबत सत्तते आले; 35 दिवसांत NDA चे 295 चे 320 खासदार झाले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी एनडीएचा विस्तार आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फुटला. तर, पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाते उभी फूट पडली. या दोन्ही पक्षाचे जवळपास 25 खासदार NDA मध्ये सामील झाले आहेत.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी शनिवारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होणाऱ्या सहा बंडखोर शिवसेना (यूबीटी) खासदारांना मान्यता दिली आहे. दरम्यान, एनडीएसोबत बसण्यासाठी 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांना संसदेत जागा देण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाचा मोठा फायदा एनडीएला झाल्याचे दिसत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी एनडीएकडे 295 खासदार होते. पावसाळी अधिवेशनात एनडीएचे संख्याबळ 295 वरुनथेट 320 वर पोहचले आहे. यामुळे देशाचे राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदलल्याचे दिसत आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी, टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या एका पत्रातून कशा प्रकारे राजकीय बदल झाले आहेत हे स्पष्ट होत आहे. सुदीप बंदोपाध्याय यांना सर्वपक्षीय बैठकीसाठी दिलेल्या निमंत्रणात त्यांचा उल्लेख नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) चे सदस्य म्हणून करण्यात आला होता. या सर्व खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना त्यांना नवीन पक्ष म्हणून मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. हे प्रकरण सध्या अध्यक्षांच्या विचाराधीन आहे.
14 जून 2026 रोजी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षातील 20 खासदारांनी पक्ष सोडला. यामुळे ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला. लोकसभा अध्यक्षांनी 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांच्या एनसीपीआयमधील विलीनीकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी, त्यांनी एनडीएचा भाग म्हणून लोकसभेत स्वतंत्र जागा देण्याची बंडखोर टीएमसी गटाची मागणी मान्य केली आहे. बंडखोर टीएमसी खासदार पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आघाडीसोबत मतदान करू शकत हे स्पष्ट झाले आहे.
18 जुलै 2026 रोजी ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) आपल्या सहा बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची भेट घेतली. पक्षाचे कोणतेही विलीनीकरण केवळ संसदीय पक्षाने नव्हे, तर पक्षाच्या मूळ संघटनेने ठरवले पाहिजे असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी, किमान शिवसेनेच्या बंडखोरांच्या बाबतीत संसदीय पक्षाचे दोन-तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात सामील होऊ शकतात, हे कायदेशीर मत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या (यूबीटी) सहा बंडखोर खासदारांना एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याची परवानगी मिळाली आहे.