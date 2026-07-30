/बस ड्रायव्हरच्या घरात सापडली तब्बल इतक्या कोटींची रक्कम; काऊंटिंग मशीनही पडल्या अपुऱ्या, अधिकारी पैसे मोजून हैराण

पश्चिम बंगालमध्ये एका बसचालकाच्या घरावर धाड टाकली असता तब्बल 28 कोटींची रोख रक्कम सापडली आहे. हा चालक तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या निकटवर्तीय आहे. त्याच्याघरातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली की, ती मोजण्यासाठी वापरलेली यंत्रंही अपुरी पडली. यातील पाच मशीन नादुरुस्त झाल्या. बीरभूम येथील मिनार मंडल यांच्या घरातून ही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
बस चालक असलेले मिनार मंडल हे तुलू मंडल यांचे नातेवाईक आहेत. तुलू मंडल हे दगड व्यापारी आणि तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते अनुब्रत मंडल यांचे निकटवर्तीय आहेत. अनुब्रत मंडल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाच रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटात प्रवेश केला होता. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये 15 किलो सोन्याचाही समावेश आहे, ज्याचे बाजारमूल्य सुमारे 21 कोटी रुपये आहे.
रोख रक्कम सापडल्यानंतर मिनार मंडल यांना अटक करण्यात आली आहे. ही रोख रक्कम आणि सोने तुलू मंडल आणि त्यांच्या कथित बेकायदेशीर सिंडिकेटचे असल्याची कबुली त्यांनी पोलिसांकडे दिली आहे.
Commendable job by our Law Enforcement personnel for the crackdown on Sand Mafia.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 29, 2026
Following a precise operation based on source based information, Birbhum Police conducted a major raid under Mohammad Bazar PS targeting the hideout of illegal sand mafia Tullu Mondal alias Mohd… pic.twitter.com/Ln4XJCWKKY
बुधवारी रात्री हा छापा टाकण्यात आला. सुरुवातीला पोलिसांनी 5.5 कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम मोजली. सकाळपर्यंत ही रक्कम 28 कोटींपर्यंत पोहोचली. पोलिसांनी सांगितले की, मिनार मंडल यांचाही दगड व्यवसायाशी संबंध आहे आणि तुलू मंडल यांच्या मालकीच्या दगड खाणी व क्रशिंग युनिट्सशी त्यांचे लागेबांधे आहेत. इतकी प्रचंड रोख रक्कम त्यांना नेमकी कशी आणि कुठून मिळाली, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
या संपूर्ण कारवाईदरम्यान वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचं पथक घटनास्थळी उपस्थित होते. मात्र, या छाप्याचे नेमके कारण काय किंवा याचा संबंध कोणत्याही कथित बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांशी किंवा इतर बेकायदेशीर कृत्यांशी आहे का, याबाबत पोलिसांनी अद्याप अधिकृतपणे काहीही जाहीर केलेले नाही.
"वाळू माफियांविरुद्ध कठोर कारवाई केल्याबद्दल आमच्या कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काम कौतुकास्पद आहे. विश्वसनीय माहितीच्या आधारे केलेल्या अचूक कारवाईनंतर, बीरभूम पोलिसांनी मोहम्मद बाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीर वाळू माफिया 'तुल्लू मंडल' ऊर्फ 'मोहम्मद नजीबुद्दीन' याच्या अड्ड्यावर मोठी धाड टाकली. या कारवाईत बेकायदेशीरपणे जमा केलेली प्रचंड संपत्ती उघडकीस आली आहे: आतापर्यंत ५.५ कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली असून मोजणी अजूनही सुरू आहे. तसेच १५ किलो सोनेही जप्त करण्यात आले आहे," असे अधिकारी यांनी काल 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले.