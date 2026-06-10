Anshul Kuncha : रिकामं घर, 3 पिझ्झाची डिलिव्हरी अन् 3 गोळ्या मस्तकात; 'आपल्या मुलांना US मध्ये पाठवू नका'; अंशुलच्या आईचे पश्चातापाचे बोल

अंशुलचं चार वर्षांचं एमबीएतील शिक्षण, CBIT मधून बीटेकचे शिक्षण अन् त्यानंतर जपानमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी. मात्र शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाचा ताण इतका की, त्यासाठी वीकेंडला पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम करायचा अंशुल. मात्र एकाकी अंशुलची अमेरिकेत गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणाने त्याची बहिणी आणि आई पूर्णपणे हादरुन गेल्या आहेत.
अंशुलची बहिण तन्वीने दिलेल्या माहितीनुसार, तिचा भाऊ अंशुलला कधीच परदेशात जायचं नव्हतं. मात्र कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये तो अडकला आणि त्याने हे पाऊल उचललं. तिने सांगितल्याप्रमाणे, अंशुल अतिशय मेहनती आणि जबाबदार व्यक्ती होती. एक्स्ट्रा इनकम करुन कर्ज फेडण्याच्या उद्देशाने तो सुट्टीला डिलिव्हरीचं काम करत असे. अमेरिकेच्या मिडिया रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी एका रिकाम्या घरात पिझ्झाची ऑर्डर करण्यात आला होती. तिथे डिलिव्हरी करायला गेलेल्या अंशुलवर गोळीबार करण्यात आला.
तन्वीने सांगितलेल्या माहितीनुसार, अतिशय डार्क रंगाचे कपडे घातलेल्या दोन व्यक्तींना अंशुलवर घातकी हल्ला केला. या हत्येत अंशुलच्या डोक्याला 3 गोळ्या झाडण्यात आल्या. तिच्या सांगण्यांनुसार, कुठेही लूट करण्याचा उद्देश नव्हता तर हा पूर्व नियोजित हत्येचा कट होता. तन्वीने दिलेल्या माहितीनुसार अंशुलला एका रिकाम्या घरी पिझ्झाची ऑर्डर देण्यात आली. अंशुलला निर्जनस्थळी बोलावलं आणि त्याच्यावर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी अंशुलकडे पैसे किंवा इतर कोणतीच गोष्ट घेतली नाही पण रस्त्यावर सोडून निघून गेले.
अंशुल सुमारे चार वर्षांपूर्वी शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला होता. नंतर त्याने तिथे नोकरी सुरू केली. कुटुंबीयांनी सांगितले की, यापूर्वी एकदा त्याची लूट झाली होती, त्यावेळी त्याचा फोन, चेन आणि रोकड हिसकावून घेण्यात आली होती. अंशुलच्या बहिणीने भारत सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला त्याचा मृतदेह लवकरात लवकर भारतात परत आणण्याची विनंती केली आहे. तिने सांगितले की, कुटुंबाला न्याय हवा असून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. न्यूयॉर्कमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने अंशुलच्या मृत्यूवर तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. दूतावासाने सांगितले की, ते कुटुंबाच्या संपर्कात असून सर्वतोपरी मदत करत आहेत.