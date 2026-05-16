/दुबईतील सर्वात मोठ्या बँकेने विकत घेतली भारतातील प्रसिद्ध प्रायव्हेट बँक; जगाच्या बँकिंग क्षेत्रात 2,87,91,15,00,000 रुपयांची डील

भारत सरकारने दुबईस्थित एमिरेट्स एनबीडीला आरबीएल बँकेतील नियंत्रक भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी नियामक मंजुरी मिळाली आहे. भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) ठरली आहे.
Emirates Nbd Received Approvals Majority Controlling Stake In Rbl Bank : जगाच्या बँकिंग क्षेत्रात 2,87,91,15,00,000 रुपयांची मोठी डील झाली आहे. दुबईस्थित अग्रगण्य बँकिंग समूह 'एमिरेट्स एनबीडी'ला आरबीएल बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी भारत सरकार आणि सर्व संबंधित नियामक संस्थांकडून अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या पाच देशांच्या दौऱ्यावर असून, या दौऱ्याची सुरुवात आज संयुक्त अरब अमिराती (UAE) पासून झाली आहे. या दौऱ्यादरम्यान, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने ऊर्जा आणि संरक्षण यासह अनेक ऐतिहासिक करारांवर स्वाक्षरी केली. यात या बँकेच्या व्यवहाराचाही समावेश आहे.
आरबीएल बँकेतील 60 टक्के भागभांडवलाचे अधिकार एमिरेट्स एनबीडीकडे असणार आहेत. एमिरेट्स एनबीडी अंदाजे 959 दशलक्ष शेअर्स खरेदी करणार आहे. ही खरेदी प्रति शेअर 280 रुपये दराने प्राधान्य समभाग विक्रीद्वारे (preferential issue) केली जाणार आहे. या संपूर्ण व्यवहाराचे एकूण मूल्य अंदाजे 3 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 26,850 कोटी रुपये आहे. अंदाजे 3 अब्ज डॉलर्सची ही गुंतवणूक भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी इक्विटी निधी उभारणी मानली जात आहे. नफा कमावणाऱ्या भारतीय बँकेत बहुसंख्य भागभांडवल खरेदी करण्याची परवानगी परदेशी बँकिंग संस्थेला मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ओपन ऑफर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरबीएल बँकेमधील एमिरेट्स एनबीडीचा एकूण हिस्सा 51 ते 74 टक्केच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.
व्यवहार पूर्ण झाल्यावर, एमिरेट्स एनबीडीची नोंद आरबीएल बँकेचे प्रवर्तक म्हणून केली जाणार आहे. आरबीएल बँक आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) चौकटीअंतर्गत परदेशी बँकेची उपकंपनी म्हणून कार्यरत राहील . भविष्यात, एमिरेट्स एनबीडीच्या मुंबई, चेन्नई आणि गुरुग्राम येथील भारतीय शाखा आरबीएल बँकेत विलीन केल्या जाणार आहेत.
या करारामुळे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि भारत यांच्यातील व्यापार, मालमत्ता आणि गुंतवणूक कॉरिडॉरच्या केंद्रस्थानी आली आहे असं एमिरेट्स एनबीडी ग्रुपचे सीईओ शेन नेल्सन म्हणाले.
31 मार्च 2026 पर्यंत एमिरेट्स एनबीडीची एकूण मालमत्ता अंदाजे 327 अब्ज डॉलर्स आहे. एमिरेट्स एनबीडी 13 देशांमध्ये कार्यरत आहे. या गुंतवणुकीमुळे आरबीएल बँकेची भांडवली स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल आणि भारत-यूएई आर्थिक संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील. आरबीएल बँकेच्या 564 शाखा आहेत. बँकेचे 15 लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक आहते. या 3 अब्ज डॉलर्सच्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे बँकेच्या टियर-1 भांडवली गुणोत्तरात लक्षणीय वाढ होण्याची आणि तिच्या डिजिटल, कॉर्पोरेट कर्जपुरवठा व निधी व्यवस्थापन सेवांचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेले दीर्घकालीन विकास भांडवल उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.