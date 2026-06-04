/Lalit Modi : 3 प्राणघातक हल्ला, मुलाचे अपहरण, IPL मधील सट्टेबाजी; ललित मोदींकडून अनेक धक्कादायक खुलासे

Lalit Modi : भारतीय क्रिकेटमधून वादग्रस्तपणे बाहेर पडल्यानंतर माजी आयपीएल आयुक्त ललित मोदी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कारण नुकताच ललित मोदी यांची मुलाखत झाली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. अभिनेत्री सुष्मिता सेनसोबतच्या नात्यापासून ते IPL मधील सट्टेबाजीबद्दल सगळंच सांगितलं आहे. एवढंच नाहीतर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या संपूर्ण गुन्हेगारी नेटवर्ककडून आलेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांबद्दलही त्यांनी सांगितलं आहे. ललित मोदी यांनी या मुलाखतीत दावा केला आहे की, गुन्हेगारी नेटवर्ककडून येत असलेल्या धमक्यांमुळेक्रिकेट जगापासून कायमचं दूर राहण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आयपीएलच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये मॅच फिक्सिंगविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे भाष्य केलं आहे. ललित मोदी यांनी खुलासा केलाय की, आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात सट्टेबाजीचा व्यवसाय जोरदार पसरला होता. दाऊद इब्राहिम एक प्रसिद्ध बुकी असून त्याच्या सांगण्यावरून क्रिकेट सट्टेबाजी चालवली जात होती. त्या काळात प्रत्येक सामन्यावर 2 अब्ज डॉलर्सची छुपी सट्टेबाजी चालत होती. आता प्रत्येक सामन्यावर अंदाजे 33 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ललित मोदी पुढे म्हणाले की, हे सगळं इतकं मोठं आहे की याची तुम्हाला कल्पनाही येणं कठीण आहे. आता कोणीही संपूर्ण समाना फिक्स करत नाही. पण ओव्हर आणि बॉल फिक्स करण्यात येतात. या सट्टेबाजीच्या बाजाराचे दर प्रत्येक बॉलवर बदलतात.