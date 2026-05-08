/हायवेवर नोटांचा पाऊस; 500 च्या नोटांनी भरलेला बॅगा पाहून पोलीसही आश्चर्यचकित

सांवेर पोलिस स्टेशन परिसरामधील एक घटना आहे. गुरुवारी 7 मे रोजी मध्ये प्रदेशामधील इंदौरमध्ये तीन संशयास्पद बॅगमधून 500 रुपयांच्या नोटांसह 566 नोटांचे बंडल जप्त करण्यात आले आहेत. नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
मध्य प्रदेशमधील इंदौरमध्ये पैशांचा पाऊस पडणे असेच काहीसे घडले आहे. गुरुवारी 7 मे रोजी मध्ये प्रदेशामधील इंदौरमध्ये तीन संशयास्पद बॅगमधून 500 रुपयांच्या नोटांसह 566 नोटांचे बंडल जप्त करण्यात आला आहे. त्यापैकी फक्त 84 नोटांचे बंडल खरे असल्याचे तपासामध्ये आढळले आहे. पोलिसांना जेव्हा या प्रकरणाची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी या तिनही पिशव्या जप्त केल्या आहेत. नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
सांवेर पोलिस स्टेशन परिसरामधील ही एक घटना आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, एक व्यक्तीच्या हाती शेतामध्ये या तीन संशयास्पद पिशव्या लागल्या आहेत. या पिशव्या बराच वेळ कोणाच्याही नजरेत आल्या नाहीत. जेव्हा त्या व्यक्तीला याबद्दल समजले तेव्हा त्याने लगेचच पोलिसांना याबद्दल माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी याबद्दल तपास केला आणि त्यानंतर या तपासामध्ये 500 रुपयांच्या नोटांच्या आकाराचे एकूण 566 नोटांचे बंडल हाती लागले. यामध्ये अनेक असेही बंडल होते ज्यामध्ये वरती आणि खाली 500 रुपयांच्या नोटा होत्या आणि आतमध्ये फक्त कागद होते.
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर या तपासामध्ये 133 नोटांचे बंडलमध्ये फक्त कागद आढळले आहेत. या तपासामध्ये फक्त 566 बंडलमध्ये 500 रुपयांच्या 84 नोटा आढळल्या आहेत. म्हणजेच 42000 रुपये या तपासामध्ये पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. जेव्हा या प्रकरणाचा पोलिस तपास करत होते तेव्हा त्याठिकाणी पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. हे पैसे आणि बंडल फक्त फसवणूकीसाठी तयार केले होते असे तपासामध्ये पोलिसांचा संशय आहे.
हेही वाचा
सुरुवातीला जेव्हा हे प्रकरण समोर आले त्यावेळी प्राशमिक मोजणीमध्ये 28.3 दशलक्ष रुपये असल्याचे सांगितले जात होते. त्यानंतर एवढी मोठी रक्कम असल्यामुळे ही बातमी लगेचच सर्वत्र पसरली आमि बंडलांची पोलिसांनी तपासणी केल्यानंतर सत्य समोर आले. यामध्ये काही नोटा या खऱ्या दिसत होत्या तर काही नोटा या बनावट होत्या तर काही बंडलांमध्ये साधा कागद देखील ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले. पोलिस या प्रकरणाची खोल तपासणी करत आहेत, सर्व संशयास्पद नोटा आणि बॅगा जप्त केल्यानंतर आता पोलिसांचा तपास सुरुच आहे.