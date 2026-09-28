Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मोठी बातमी, तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुढे ढकलला, काय आहेत मुख्य 3 मागण्या?

बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मोठी बातमी, तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुढे ढकलला, काय आहेत मुख्य 3 मागण्या?

बँक कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित संप तूर्तास स्थगित देण्यात आली असून आयबीए आणि यूएफबीयू यांच्यातील बैठकीनंतर संप स्थगित करण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:08 AM IST
बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मोठी बातमी, तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुढे ढकलला, काय आहेत मुख्य 3 मागण्या?
Image Credit: bank strike

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
माळशेज घाटात भीषण अपघात; जीपचा चक्काचूर, 3 जण जागीच ठार
2
3
4
5