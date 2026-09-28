/बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मोठी बातमी, तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुढे ढकलला, काय आहेत मुख्य 3 मागण्या?

देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी 28 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान पुकारलेला तीन दिवसांचा देशव्यापी संप रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर मागे घेण्यात आला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (UFBU) आवाहनावरून हा संप मागे घेण्यात आला आहे.
28 ते 30 सप्टेंबर 2026 या काळात सरकारी बँक कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार होते. परंतु, रविवारी रात्री उशिरा 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' (IBA) आणि 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' (UFBU) यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा संप पुढे ढकलण्यात आला आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांचा संप शनिवार आणि रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांनंतर लगेच सुरू होणार होता. ग्राहकांना सलग पाच दिवस बँकिंग सेवांपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 27 सप्टेंबर (रविवार) रोजी बँक शाखा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे अनेक बँकांचे कामकाज रविवारी सुरू ठेवण्यात आले होते. परंतु, आता हा संप पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
रविवारी रात्री 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' आणि 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक झाली. ही बैठक रात्री 9.30 वाजता झाली. या बैठकीनंतर संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत असे ठरले की, - उर्वरित सर्व शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी IBA आणि UFBU यांची एक उच्च-स्तरीय समिती त्वरित स्थापन केली जाईल. ही समिती सर्व संभाव्य पर्यायांचा शोध घेईल, सर्व संबंधित घटकांशी (स्टेकहोल्डर्स) चर्चा करेल आणि अशा उपायाची आखणी करेल जो सर्व संबंधित घटकांना आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांनाही मान्य असेल.
- 'स्केल IV' आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठीच्या PLI (Performance Linked Incentive) योजनेबाबत, युनियन्स/असोसिएशन्सच्या निरीक्षणांचा/मुद्द्यांचा विचार करून योजनेत सुधारणा सुचवण्यासाठी IBA सोबत चर्चा सुरू केली जाऊ शकते.
- ८ मार्च २०२४ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये नमूद केलेल्या उर्वरित मुद्द्यांवर, ते त्वरित निकाली काढण्याच्या उद्देशाने दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा केली जाईल.
- वरील बाबी लक्षात घेऊन, UFBU ने प्रस्तावित आंदोलने आणि संप स्थगित करण्यास सहमती दर्शविले
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन आणि इतर 7 संघटनांनी संप पुकारला होता. सर्व शनिवार अधिकृत सुट्टी म्हणून जाहीर करावेत; जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेतील सुधारणा आणि अद्ययावतीकरण; कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याशी आणि पेन्शन योजनांशी संबंधित प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणे, अशा काही प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या.