भारतात 3 नवीन विमान कंपन्या सुरु होणार, NOC मिळाली, सरकारने दिली मंजूरी, या कंपन्यांची नावे काय?

भारतात 3 नवीन विमान कंपन्यांची विमाने धावणार आहेत. सरकारने 3 नवीन विमान कंपन्यांना मंजूरी दिली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 24, 2025, 05:56 PM IST
New Airlines NOC:  देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे उड्डाण वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आणि एकच गोंधळ उडाला. उड्डाण विलंब आणि रद्दीकरणामुळे हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली. प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. भारतातील ठाराविक विमान कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. भारतात 3 नवीन विमान कंपन्यांना मंजूरी मिळाली आहे.  सरकारने या नविन विमान कंपन्यांना NOC दिली आहे. जाणून घेऊया या कंपन्यांची नावे काय आहेत.      

एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि इतर अनेक विमान कंपन्या आधीच भारतात कार्यरत आहेत. आता या यादीत काही नवीन नावे सामील होणार आहेत. शंख एअर, अल हिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेस सारख्या विमान कंपन्या देखील भारतीय आकाशात उड्डाण करण्यास सज्ज आहेत. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एक निवेदन जारी करून सांगितले की त्यांनी गेल्या आठवड्यात अनेक नवीन विमान कंपन्यांच्या टीमशी भेट घेतली आहे. शंख एअर, अल हिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेस या 3 नवीन विमान कंपन्यांना सरकारने मंजूरी दिली आहे. 

डीजीसीएने नवीन विमान कंपन्यांना मान्यता दिली आहे.  राम मोहन नायडू म्हणाले की, शंख एअर, एआय हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या नवीन विमान कंपन्यांची विमाने भारतात सेवा देणार आहेत.  शंख एअरला मंत्रालयाकडून आधीच एनओसी मिळाले आहे. अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेसलाही या आठवड्यात एनओसी देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, देशात शक्य तितक्या नवीन विमान कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हे मंत्रालयाचे ध्येय आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक आहे. 

केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे. उडान योजनेमुळे लहान विमान कंपन्या बळकट झाल्या आहेत. स्टार एअर, इंडियावन एअर आणि फ्लाय 91 सारख्या विमान कंपन्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात पुढील वाढीसाठी मोठी क्षमता आहे.
उत्तर प्रदेशातील विमान कंपनी शंख एअरलाइन्स सुरुवातीला लखनौहून वाराणसी, गोरखपूर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदूर आणि देहरादून अशी सेवा सुरू करणार आहे. भारतीय विमान वाहतूक परिसंस्थेतील विमान कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च जगात सर्वाधिक आहे. हे प्रामुख्याने जेट इंधनाच्या उच्च किमती आणि जड कर रचनेमुळे आहे. एका वरिष्ठ विमान वाहतूक निरीक्षकाच्या मते, भारतीय विमान वाहतूक परिसंस्थेतील जवळजवळ सर्व भागधारक, विमान कंपन्या वगळता, पैसे कमवतात. म्हणूनच गेल्या तीन दशकांमध्ये आपण वारंवार विमान कंपन्या कोसळताना पाहिल्या आहेत.

