3 मोठ्या सरकारी बँकावर RBI ची दंडात्मक कारवाई; KYC, कर्ज आणि ठेवीसह अनेक व्यवहारांचे उल्लंघन

RBI : 3 मोठ्या सरकारी बँकावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोठी कारवाई केली आहे. निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका फिनटेक कंपनीवर कारवाई केली आहे. आरबीआयने युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि पाइन लॅब्स यांच्यावर आर्थिक दंड आकारला आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडियावर 95.40 लाख रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर 63.60 लाख रुपये, बँक ऑफ इंडियावर 58.50 लाख रुपये आणि पाइन लॅब्सवर 3.10 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियाने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये गुंतलेली रक्कम काही ग्राहकांच्या खात्यात, ग्राहकाने सूचना दिल्याच्या तारखेपासून 10 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत जमा केली नाही. तसेच, ग्राहकांना अनधिकृत बँकिंग व्यवहारांची तक्रार करण्यासाठी 24-तासांची सुविधा पुरवण्यात आली नव्हती आणि काही केसीसी खात्यांमधील प्रणाली-आधारित मालमत्ता वर्गीकरण प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेपाचा अवलंब करण्यात आला यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियालक कारवाई करम्यात येत असल्याचे RBI परिपत्राकात नमूद केले.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने काही ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड विहित वेळेत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड केले नाहीत. ज्या ग्राहकांची बँकेत आधीपासूनच बीएसबीडी (बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट) खाती होती, त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर काही ग्राहकांच्या नावावर बीएसबीडी खाती उघडली.
काही प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज खात्यांमध्ये तदर्थ सेवा शुल्क/तपासणी शुल्क आणि प्रक्रिया शुल्क आकारल्याबद्दल, तसेच काही मुदत ठेव पावत्यांवर (टीडीआर) मुदतपूर्तीच्या तारखेपासून परतफेडीच्या तारखेपर्यंत व्याज न दिल्याबद्दल बँक ऑफ इंडियावर दंड आकारण्यात आला आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. पाइन लॅब्सने पीपीआय (प्रीपेड पेमेंट प्रॉडक्ट) धारकांची 'नो युवर कस्टमर' (केवायसी) प्रक्रिया पूर्ण न करता अनेक पूर्ण-केवायसी प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) जारी केल्यामुळे हा दंड आकारण्यात आला, असे RBI ने म्हटले आहे.
पाइन लॅब्स कंपनीने प्रीपेड पेमेंट प्रणालीच नियमन करणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, यामुळे कंपनीला 3,10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला. आरबीआयने सांगितले की, तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि पाइन लॅब्स यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. लेखी उत्तरे आणि तोंडी सुनावणी असमाधानकारक आढळल्यानंतर हा दंड आकारण्यात आला.
नुकतेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हॉंगकॉंग अँड शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन (HSBC) वर 3.18 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. निष्क्रिय खाती आणि दावा न केलेल्या ठेवींसंबंधीच्या काही सूचनांचे पालन न केल्याचा आरोप बँकेवर होता. बँकेची पर्यवेक्षकीय तपासणी 31 मार्च, 2025 रोजीच्या तिच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर करण्यात आली होती. तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती. आरबीआयने म्हटले आहे की, नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, अतिरिक्त निवेदने आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेले तोंडी युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर, बँकेवरील आरोप सिद्ध झाल्याचे आढळले. त्यामुळे, बँकेवर हा आर्थिक दंड लावण्यात आला.