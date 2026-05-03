30 वर्षीय न्यायाधीशाने एका झटक्यात आयुष्य संपवलं! पती IPS, स्वतः IAS आयएएस असलेल्या निधी मलिक यांचे नाव का आले चर्चेत

Nidhi Malik IAS In Aman Kumar Sharma Suicide: राजधानी दिल्लीत एक खळबळजनक घटना घडली. कडकडडूमा न्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून कार्यरत असलेले 30 वर्षीय न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांनी सफदरजंग येथील त्यांच्या निवासस्थानी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. प्राथमिक पोलीस तपासात या प्रकरणाची आत्महत्या म्हणून नोंद करण्यात आली. मात्र, मृत न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या खुलाशांमुळे या आत्महत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. मागील 2 महिन्यांपासून अमन यांचा मानसिक छळ होत होता असा गंभीर आरोप कुटुंबीयांचा आरोप आहे. या प्रकरणात अमन यांचच्या पत्नीची बहिण आयएएस निधी मलिक यांचेही नाव चर्चेत आले आहे.
दिवंगत न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांच्या वडिलांनी खळबळजनक दावे केले आहेत. कौटुंबिक तणाव आणि प्रभावशाली संबंधांच्या हस्तक्षेपामुळे त्याने आत्महत्या केली. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक नाव म्हणजे अमन यांची मेहुणी, आयएएस अधिकारी निधी मलिक. अमनची पत्नी स्वाती, जी स्वतः एक न्यायिक अधिकारी आहे तिची बहीण निधी मलिक हिचे त्यांच्या घरावर पूर्ण नियंत्रण होते असा अमनच्या कुटुंबाचा दावा आहे. मृत्यूच्या काही काळ आधी, अमनने आपले दुःख व्यक्त करण्यासाठी वडिलांना फोन केला होता. लोकांना न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशानेच स्वत:वर झालेल्या अन्यायाला कंटाळून आपले जीवन संपवले आहे. अमनसमोर एक मोठी कारकीर्द होती, अशा एका प्रतिभावान न्यायाधीशाच्या निधनामुळे व्यवस्था आणि समाजाबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत अशी खंत त्यांच्या वडिलांनी व्यक्त केली आहे.
दिल्लीचे न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा हे त्यांच्या सफदरजंग येथील निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळले. त्यांचे मेहुणे शिवम यांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. अमन यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात आत्महत्या म्हणून या मृत्यूची नोंद केली आहे. प्राथमिक दृष्ट्या हे प्रकरण गळफास घेऊन केलेली आत्महत्या असल्याचे दिसते, परंतु शवविच्छेदन अहवाल अद्याप आलेला नाही. हे प्रकरण खरोखरच आत्महत्या होती की घातपाताचा कट याचे सर्व खुलासे शवविच्छेदन अहवालनंतर समोर येतील.
अमन कुमार शर्माचे वडील प्रेम शर्मा यांनी खळबळजनक आरोप केले आहेत. अमनने त्याच्या मृत्यूच्या काही वेळ आधी फोन केला होता. त्याने फोनवर म्हटले होते, "मी खूप अस्वस्थ आहे, मला जगणे कठीण झाले आहे असं प्रेम शर्मा म्हणाले." कुटुंबाचा आरोप आहे की, त्याची मेहुणी, निधी मलिक, हिचे अमनच्या घरावर पूर्ण नियंत्रण होते. कुटुंबाचा दावा आहे की, आयएएस अधिकारी निधी मलिकच्या प्रभावामुळे आणि हस्तक्षेपामुळे अमन आणि त्याच्या पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत असत आणि त्याचा मानसिक छळ केला जात होता.
निधी मलिक या एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश) केडरच्या 2013 च्या तुकडीतील एक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी बीए आणि एलएलबी ऑनर्स पदवी प्राप्त केली आहे. सध्या त्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत आहेत. डिसेंबर 2024 पासून मलिक यांनी रियासीच्या उपायुक्त म्हणून आणि फेब्रुवारी 2026 पासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर) म्हणून काम पाहिले आहे. मलिक वेतनश्रेणीच्या स्तर 13 वर आहेत. हरियाणाच्या रहिवासी असलेल्या त्यांचा जन्म 31 मार्च 1990 रोजी झाला. विविध सरकारी पोर्टल्सवर त्यांचा यूपीएससी रँक 108 असल्याचे नमूद आहे.
न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा त्यांनी अमनच्या पत्नीच्या आई-वडिलांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचा फोन नंबर ब्लॉक करण्यात आला. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, एका नातेवाईकानेसुद्धा अशा 'हाय-प्रोफाईल' प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगून मध्यस्थ होण्यास नकार दिला. अमनच्या पत्नी आणि बहिणीच्या दबावामुळे त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले का, याचा तपास पोलीस सध्या करत आहेत.
आयएएस निधी मलिक यांचे पती, देवेश कुमार महाला, हे 2012 च्या बॅचचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. मूळचे राजस्थानचे असलेले देवेश कुमार महाला यांनी एमएससी आणि एमटेक यांसारख्या पदव्या मिळवल्या आहेत. ते सध्या दिल्ली पोलिसात डीसीपी (नवी दिल्ली जिल्हा) म्हणून कार्यरत आहेत. निधी मलिक यापूर्वी पश्चिम बंगाल केडरमध्ये होत्या, परंतु आयपीएस देवेश कुमार महाला यांच्याशी विवाह झाल्यामुळे 20 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांची एजीएमयूटी केडरमध्ये बदली झाली (आंतर-केडर बदली).