Marathi News
46,88,20,00,000 रुपयांचा भारतीय पान मलासा उद्योग; कमला मसाला कंपनीची 30,000,000,000 रुपयांची विक्रमी उलाढला

कमला मसाला कंपनीची 30,000,000,000 रुपयांची उलाढाल आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती आणि पान मसाला कंपन्यांच्या मालक कमला पसंद आणि राजश्री यांच्या कमल किशोर चौरसिया यांच्या सून दीप्ती चौरसिया यांच्या आत्महत्येनंतर कंपनी चर्चेत आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 26, 2025, 04:23 PM IST
Kamla Pasand Owner Net Worth: प्रसिद्ध उद्योगपती आणि पान मसाला कंपन्यांच्या मालक कमला पसंद आणि राजश्री यांच्या कमल किशोर चौरसिया यांच्या सून दीप्ती चौरसिया यांच्या आत्महत्या केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दीप्ती यांनी दिल्लीतील वसंत विहार येथील राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचे समजते. कमला मसाला कंपनीचा समावेश टॉप ब्रँड पान मसाला कंपनींच्या यादीत होतो. कमला मसाला कंपनीची  30,000,000,000 रुपयांची विक्रमी उलाढला करते. 

कमल किशोर चौरसिया हे कमाला मसालाचे मालक आहेत.  कमल किशोर चौरसिया यांनी उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील फुलखाना परिसरातील एका छोट्या दुकानातून आपला व्यवसाय सुरू केला. आज कंपनीची उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. कमल पसंदचे संस्थापक कमलकांत चौरसिया आणि कमल किशोर चौरसिया आहेत. कंपनीची अधिकृत नोंदणी 1973 मध्ये झाली.

दोन्ही संस्थापकांनी 1980 च्या दशकात गुटख्याच्या व्यवसायात प्रवेश केला, ज्याची सुरुवात गुटख्याच्या उत्पादन आणि विक्रीपासून झाली. कालांतराने, कंपनीने तंबाखू, गुटखा, वेलची आणि इतर एफएमसीजी उत्पादनांसह इतर उत्पादन विभागांमध्ये विस्तार केला. कंपनीने रिअल इस्टेट आणि लोहखनिज क्षेत्रातही पाऊल ठेवले आहे.  आज हा व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांचा आहे. भारतातील पान मसाला उद्योग सातत्याने वाढत आहे आणि बाजार विश्लेषण कंपन्यांच्या मते, त्याचे एकूण मूल्य अंदाजे 46,882 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. या मोठ्या व्यवसायात केवळ कमला पसंत ब्रँडचे योगदान 3,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीचे मुख्य उत्पादन युनिट कानपूर येथे आहे, जिथून देशभरातील विविध राज्यांना पान मसाला पुरवला जातो. कंपनीचे यश स्वतःच बोलते. आज, तिची एकूण संपत्ती लाखो रुपयांमध्ये आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
turnover of Rs Kamla Pasand OwnerNet Worth Kamla PasandIndian Pan Malasa Industryकमला पसंदकमला पान मसाला

