46,88,20,00,000 रुपयांचा भारतीय पान मलासा उद्योग; कमला मसाला कंपनीची 30,000,000,000 रुपयांची विक्रमी उलाढला

Kamla Pasand Owner Net Worth: प्रसिद्ध उद्योगपती आणि पान मसाला कंपन्यांच्या मालक कमला पसंद आणि राजश्री यांच्या कमल किशोर चौरसिया यांच्या सून दीप्ती चौरसिया यांच्या आत्महत्या केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दीप्ती यांनी दिल्लीतील वसंत विहार येथील राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचे समजते. कमला मसाला कंपनीचा समावेश टॉप ब्रँड पान मसाला कंपनींच्या यादीत होतो. कमला मसाला कंपनीची 30,000,000,000 रुपयांची विक्रमी उलाढला करते.
कमल किशोर चौरसिया हे कमाला मसालाचे मालक आहेत. कमल किशोर चौरसिया यांनी उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील फुलखाना परिसरातील एका छोट्या दुकानातून आपला व्यवसाय सुरू केला. आज कंपनीची उलाढाल अब्जावधी रुपयांची आहे. कमल पसंदचे संस्थापक कमलकांत चौरसिया आणि कमल किशोर चौरसिया आहेत. कंपनीची अधिकृत नोंदणी 1973 मध्ये झाली.
दोन्ही संस्थापकांनी 1980 च्या दशकात गुटख्याच्या व्यवसायात प्रवेश केला, ज्याची सुरुवात गुटख्याच्या उत्पादन आणि विक्रीपासून झाली. कालांतराने, कंपनीने तंबाखू, गुटखा, वेलची आणि इतर एफएमसीजी उत्पादनांसह इतर उत्पादन विभागांमध्ये विस्तार केला. कंपनीने रिअल इस्टेट आणि लोहखनिज क्षेत्रातही पाऊल ठेवले आहे. आज हा व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांचा आहे. भारतातील पान मसाला उद्योग सातत्याने वाढत आहे आणि बाजार विश्लेषण कंपन्यांच्या मते, त्याचे एकूण मूल्य अंदाजे 46,882 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. या मोठ्या व्यवसायात केवळ कमला पसंत ब्रँडचे योगदान 3,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीचे मुख्य उत्पादन युनिट कानपूर येथे आहे, जिथून देशभरातील विविध राज्यांना पान मसाला पुरवला जातो. कंपनीचे यश स्वतःच बोलते. आज, तिची एकूण संपत्ती लाखो रुपयांमध्ये आहे.