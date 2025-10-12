3000000000000 रुपयांचे नुकसान,भारतातील टॉप 10 कंपन्यांना मोठा धक्का! सर्वात जास्त नुकसान कोणत्या कंपनीचे झाले?

Tariffs Impact Top 10 Most Valued Indian Firms : भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात गेल्या आठवड्यात लक्षणीय घट झाली. आयटी क्षेत्रातील दिग्गज टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएस कंपनीचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. TCS चे बाजारमूल्य 97,597 कोटींनी घसरले. एकूणच, देशातील टॉप 10 कंपन्यांचे बाजारमूल्य 2,99,661.36 कोटींनी घसरले. अमेरिकेने एच-१बी व्हिसा शुल्कात वाढ केल्याने IT कंपन्यांना याच फटका बसला आहे.
शेअर बाजारातील मंदीच्या वातावरणात ही लक्षणीय घसरण झाली आहे . ट्रम्प यांनी एच-१बी वर्कर व्हिसासाठी शुल्क वाढवले आहे. औषध आयातीवरील शुल्कात 100 टक्के वाढ केली आहे. या निर्णयांचा कंपन्यांच्या बाजार मूल्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. गेल्या आठवड्यात बीएसईचा मुख्य निर्देशांक 2,199.77 अंकांनी अर्थात 2.66 टक्क्यांनी घसरला. हा बाजारासाठी मोठा धक्का होता.
अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या टीसीएसला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ऑनलाइन ट्रेडिंग आणि वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांनी पीटीआयला सांगितले की, एच- 1 बी व्हिसा शुल्क 100,000 डॉलर्सपर्यंत वाढवल्याने तंत्रज्ञान समभागांमध्ये मोठी विक्री झाली.
टीसीएसचे बाजारमूल्य 97,597.91 कोटींनी घसरून 10,49,281.565 कोटी झाले, जे टॉप-10 कंपन्यांमधील सर्वात मोठी घसरण आहे.
आरआयएलचे मूल्य 40,462 कोटींनी घसरून 18,64,436 कोटी झाले.
आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसचे बाजारमूल्यही 38,095.78 कोटींनी कमी झाले आहे. ते आता 6,01,805 कोटी झाले आहे.
एचडीएफसी बँकेचे बाजार भांडवल 33.032.97 कोटींनी घसरून 14,51,783 कोटी झाले.
आयसीआयसीआय बँकेचे मूल्य 29,646.78 कोटींनी घसरून 9,72,007.98 कोटी झाले.
एअरटेलचे मूल्य 26,033.11 कोटींनी घसरून 10,92,822.53 कोटी झाले.
एलआयसीचे मूल्य 13,693.62 कोटींनी कमी होऊन 5,51,919.30 कोटी झाले.
एचयूएलचे मूल्य 11,278.04 कोटींनी घसरून 5,89,947.12 कोटी झाले.
बजाज फायनान्सचे मूल्य 4,977.99 कोटींनी घसरून 6,12,914.73 कोटी झाले.
एसबीआयचे मार्केट कॅप 4,846.07 कोटींनी घसरून 7,91,063.93 कोटी झाले.
रिलायन्स अजूनही अव्वल स्थानावरमुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ही भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. त्यानंतर HDFC बँक आहे. त्यानंतर भारती एअरटेल, TCS, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) सारख्या कंपन्या आहेत. या सर्व भारतातील सर्वात मोठ्या आणि मौल्यवान कंपन्यांपैकी एक आहेत.
FAQ
1 गेल्या आठवड्यात भारतातील टॉप १० कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य किती घसरले?
गेल्या आठवड्यात भारतातील टॉप १० कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य २,९९,६६१.३६ कोटी रुपयांनी घसरले.
2 कोणत्या कंपनीला सर्वाधिक नुकसान झाले आणि ते किती आहे?
आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ला सर्वाधिक नुकसान झाले. टीसीएसचे बाजारमूल्य ९७,५९७.९१ कोटी रुपयांनी घसरले, ज्यामुळे ते १०,४९,२८१.५६५ कोटी रुपयांवर आले.
3 या घसरणीचे मुख्य कारण काय आहे?
अमेरिकेने एच-१बी व्हिसा शुल्क १००,००० डॉलर्सपर्यंत वाढवले आणि औषध आयातीवरील शुल्क १०० टक्क्यांनी वाढवले, यामुळे आयटी आणि इतर क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फटका बसला. ट्रम्प यांच्या या निर्णयांमुळे शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आणि तंत्रज्ञान समभागांमध्ये मोठी विक्री झाली.