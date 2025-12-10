जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीची भारतात 3,15,00,00,000 रुपयांची महागुंतणूक! 10,00,0000 लोकांना जॉब मिळणार

Amazon To Invest More Than 35 Billion Dollar In India : जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनी भारतात 3,15,00,00,000 रुपयांची महागुंतणूक करणार आहे. अमेझॉनने भारतासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली आहे. 2030 पर्यंत भारतात 10 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचा अमेझॉनचा दावा आहे.
नवी दिल्लीतील संभावना शिखर परिषदेत अमेझॉनने भारतात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. पुढील काही वर्षांत भारतात किती गुंतवणूक करण्याचा कपंनीचा मानस आहे. 2030 पर्यंत, कंपनी 10 लाख अधिक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेरित आणि हंगामी नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना आखत आहे," असे अमेझॉनने त्यांच्या नवीनतम ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने ही घोषणा अशा वेळी केली आहे जेव्हा अमेझॉन स्वतः जागतिक स्तरावर त्यांचे कर्मचारी कमी करत आहे.
इंडिया टुडेमधील एका वृत्तानुसार, अमेझॉनने 2030 पर्यंत भारतातील त्यांच्या कामकाजात 35 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किंवा अंदाजे 3.14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची पुष्टी केली आहे. 2010 मध्ये बाजारात प्रवेश केल्यापासून त्यांनी केलेल्या अंदाजे 40 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त ही गुंतवणूक असेल. ही घोषणा मायक्रोसॉफ्टने भारतात 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या आश्वासनानंतर आली आहे, ज्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारतात दीर्घकालीन क्षमता दिसत असल्याचे दिसून येते.
एआय-नेतृत्वाखालील डिजिटायझेशन, भारतीय निर्यात वाढवणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे यावर अमेझॉन कंपनी विशेष लक्ष देणार आहे. अमेझॉनने हे भारताच्या डिजिटल आणि उत्पादन परिसंस्थेसोबतच्या दीर्घकालीन भागीदारीचा एक भाग असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपनीने पूर्तता केंद्रे, वाहतूक नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डेटा सेंटर आणि क्लाउड पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत, या सर्वांनी अधिकाधिक लहान व्यवसाय ऑनलाइन आणण्यात भूमिका बजावली आहे.
समिटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कीस्टोन स्ट्रॅटेजी द्वारे जारी केलेल्या आर्थिक परिणाम अहवालात म्हटले आहे की 2024 पर्यंत Amazon ने भारतातील उद्योगांमध्ये अंदाजे 2.8 दशलक्ष प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेरित आणि हंगामी नोकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. कंपनीने असेही म्हटले आहे की त्यांच्या प्रयत्नांमुळे १.२ कोटींहून अधिक लघु व्यवसायांचे डिजिटलायझेशन करण्यात मदत झाली आहे आणि भारतातून एकूण 20 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त ई-कॉमर्स निर्यात झाली आहे.
2030 पर्यंत आणखी दहा लाख नोकऱ्या निर्माण करणे हे आताचे सर्वात मोठे ध्येय आहे. या नोकऱ्या Amazon च्या विस्तारत असलेल्या पूर्तता आणि वितरण नेटवर्कमधून तसेच पॅकेजिंग, उत्पादन, वाहतूक आणि सेवा-संबंधित उद्योगांमधून येतील. कंपनीने म्हटले आहे की तिची इकोसिस्टम वाढत असताना आणि अधिक विक्रेते आणि भागीदार प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होत असताना या संधी उदयास येतील. अमेझॉनने "एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स" नावाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरू केला आहे, जो विक्रेत्यांना उत्पादन भागीदारांशी जोडेल आणि कारखान्यांना जागतिक स्तरावर विक्री करण्यास मदत करेल. कंपनी तिरुपूर, कानपूर आणि सुरतसह 10 हून अधिक उत्पादन केंद्रांमध्ये ऑनबोर्डिंग ड्राइव्ह आयोजित करेल आणि या प्रयत्नांना वाढविण्यासाठी त्यांनी अॅपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडियाशी करार केला आहे.